Fulgenstadt

Unbekannte entsorgen Altreifen bei Trimm–dich–Pfad

Fulgenstadt / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen vier Autoreifen illegal in einem Gebüsch im Bereich des Trimm–Dich–Pfads an der Landesstraße L 283 in Fulgenstadt entsorgt. Das Polizeirevier Bad Saulgau, das in der Sache ermittelt, nimmt unter Telefon 07581/4820 Hinweise von Zeugen und Passanten entgegen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 15:56 Von: sz