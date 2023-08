Partynacht bildet den Auftakt zum Fest

Feiern ist am Wochenende, 1. bis 4. September, in Fulgenstadt wieder angesagt. Das zum Reigen der regionalen Sommerfeste gehörende Kastanienfest startet mit dem Slogan „Das erste Oktoberfest des Jahres“. Statt im Zelt und auf dem Kirchplatz findet das Fest für Jung und Alt, wie schon im letzten Jahr in und bei gutem Wetter auch vor der Mehrzweckhalle statt.

Bevor die traditionelle Blasmusik zu ihrem Recht kommt, startet das Fest am Freitagabend mit der Partynacht „Summer Night Brass“. Das Publikum darf sich dabei ab 20 Uhr gleich auf zwei Bands freuen. Die jungen Brassmusiker von „PerBLECHS“ wird das Publikum mit fettem Blechsound und viel Spielfreude begeistern. Mit ihrem breitgefächerten Repertoire, welches von Schlagern und Volksmusik über Oldies, Rock und Partyklassikern reicht, wird die Partyband „Albsound“, eine junge, spritzige Band von der Schwäbischen Alb, für weiteren Schwung sorgen.

Der Samstag wird in diesem Jahr zum Durchatmen genutzt, um dann am Sonntag wieder voll durchzustarten. Ab 11.30 Uhr spielen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Altshausen zum Frühschoppen und Mittagstisch auf. Die Küche kann an diesem Tag kalt bleiben, denn die Helferinnen und Helfer um Vorstand Rolf Zubler servieren wieder einen leckeren Mittagstisch, anschließend eine genussreiche Kaffee– und Kuchentafel und zum Ausklang ab 17 Uhr ofenfrische Dennete.

Zum Abschluss des Festes gibt es am Montag ab 17 Uhr den Feierabendhock mit Dennete, Wurstsalat und Tellersülze. Ab 19 Uhr darf man sich nochmals auf Blasmusik vom Feinsten freuen, serviert in diesem Jahr von der Stadtkapelle Mühlheim, die extra aus dem Donautal nach Fulgenstadt kommt.

Tickets für die „Summer Night Brass“ gibt es im Vorverkauf unter www.mv–fulgenstadt.de