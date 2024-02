Jahreskonzert unter dem Motto „Best of…“

Derzeit ist der Musikverein Fulgenstadt eine vielbeschäftigte Truppe. Vom 18. bis 21. Januar waren die Musikerinnen und Musiker um Maestro Edwin Bentele auf Einladung der „Banda Musicale Communale di Forano“ in Forano in der italienischen Region Latium , um dort die Feierlichkeiten rund um den heiligen Sebastian musikalisch zu umrahmen. Am 16. Februar gestalteten sie die Amtseinsetzung von Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller musikalisch mit. Ein weiterer Höhepunkt steht nun beim Jahreskonzert mit dem vielsagenden Titel „Best of…“ an, zu dem die Musikerinnen und Musiker am Samstag, 9. März, um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle Fulgenstadt einladen. Die zehn Konzerttitel sind eine, von den Musikern selbst getroffen Auswahl aus 56 Titeln, die bisher in den sechs Konzerten unter der Leitung von Edwin Bentele präsentiert wurden.

Das Konzert eröffnet das 46-köpfige Blasmusikensemble mit der „Blue Ridge Saga“, einem Klassiker der amerikanischen Blasmusikliteratur. Diese Eröffnungsmelodie ist eine Reminiszenz an die Italienreise, bei der dieses Stück ebenfalls das Eröffnungsstück war. Der erste Konzertteil ist den Musical -und Filmmelodien gewidmet. „Can You Feel the Love Tonight“, der bekannte Titel aus dem Zeichentrickfilm „König der Löwen“ ist dabei genauso vertreten wie „Forrest Gump“, der Soundtrack aus dem gleichnamigen Erfolgsfilm. Bei diesem Stück dürfen sich die Zuhörer auf die begleitenden Filmausschnitte aber auch auf die ungewöhnliche Orchestrierung mit einem Klavier freuen. Im zweiten Konzertteil kommen die Freunde der klassischen konzertanten Blasmusik auf ihre Kosten. Mit dem würdevoll klingenden Konzertmarsch „Arsenal“ geht es nach der Pause in die zweite Runde. Gern gehörte Hits sind „Bergwerk“ von Reinhard Fendrich, an diesem Abend mit dem Gesangsinterpreten Gerold Michelberger und von Martin Scharnagel die Polka „Von Freund zu Freund“, mit einem Solo am Multiphon. Das „Best of…“-Konzert endet mit dem fulminanten Konzertmarsch „Abel Tasman“ des Komponisten und Arrangeur Alexander Pfluger aus Kaufbeuren, der die große Entdeckungsreise vom holländischen Hafen bis Tasmanien beschreibt. Die Zuhörer dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Konzert freuen.

Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse. Wer an diesem Abend neues Fördermitglied wird, erhält freien Eintritt.