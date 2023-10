Der FV Fulgenstadt bleibt in der Kreisliga A 2 weiter oben dabei. Nach dem 2:1 am Sonntag hat die Mannschaft um Spielertrainer Kevin Kraft nur einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter SV Sigmaringen. Dagegen ist die SGM Alb-Lauchert aus Gammertingen und Kettenacker erst mal raus aus dem Geschäft der Großen.

Ein Sonntagsschuss bringt die Wende

Stilecht, mit einem wahren Sonntagsschuss am Sonntagabend, hatte der FV Fulgenstadt seinen schwer erkämpften Heimsieg eingeläutet. Dabei ließ sich der FVF am Sonntagabend ‐ das Spiel hatte erst um 17 Uhr begonnen und wurde von Thomas Natter (Biberach) sehr gut geleitet ‐ auch von einem Rückstand nicht aus dem Tritt bringen. Denn zunächst sahen die Zuschauer bessere Gäste, die agiler zu Werke gingen. Fulgenstadt wartete zunächst ab und musste dies nach sechs Minuten mit dem 0:1 bezahlen, als nach einem Eckball, der immer länger wurde, Marcel Schmid richtig stand und mit rechts A-Jugend-Torhüter Björn Graf keine Chance ließ.

Die Gäste blieben dran und hatten in der 17. Minute die nächste dicke Möglichkeit, die allerdings Lukas Miller vergab. Erst ab der 20. Minute wachte die Mannschaft von Kevin Kraft auf, war aber auch gleich präsent als Matthias Reiser und Marco Naujoks ihre Schüsse in den Fangzaun setzten. Dem Spiel endgültig die Wende gab Felix Frauenhoffer in Minute 27. Der 36 Jahre alte Routinier sah in 40 Meter Torentfernung, dass Gästekeeper Christoph Leipert zu weit vor seinem Gehäuse stand. Frauenhoffers Schuss wurde immer länger und fiel hinter Leipert in den Kasten ‐ 1:1 (27.).

Luib dreht die Partie endgültig

Fulgenstadts Spielertrainer Kevin Kraft freute sich: „Ich denke, das war die Szene des Spiels. Da ging ein Ruck durch unsere Reihen. Als wir im ersten Durchgang noch durch Luib das 2:1 nachlegen konnten ist Hoffnung aufgekeimt, dass wir erneut der SGM Alb-Lauchert das Leben schwer machen können. Der Sieg geriet in der zweiten Halbzeit zwar in Gefahr“, sagte der Spielertrainer weiter. Doch mit dem toll herausgespielten 2:1 bewies Luib Übersicht und brachte das Spielobjekt gekonnt im Gästetor unter (34.).

Jetzt wartet Renhardsweiler

In Halbzeit zwei hatten die Gäste optisch mehr vom Spiel, doch Keeper Björn Graf hatte trotzdem einen relativ entspannten frühen Sonntagabend. Er musste sich selten wirklich strecken. Die wenigen Bälle, die auf seinen Kasten kamen, waren seine sichere Beute und somit durfte der FV drei Punkte behalten. Das bringt in der Tabelle Rang zwei. Am kommenden Wochenende wartet nun der SV Renhardsweiler, danach kommt Bingen/Hitzkofen, ehe zum Oktoberabschluss die hohe Auswärtshürde Laiz im Weg steht. Das letzte Oktoberwochenende ist dann spielfrei.

Alb-Lauchert vor Derbywochen

Kleinbrot backen muss in nächster Zukunft der Gast. Benjamin Gaus , Abteilungsleiter der SGM Alb-Lauchert, zeigte sich enttäuscht: „Eine schwache Vorstellung unserer Mannschaft. Vorne haben wir keine Durchschlagskraft entwickelt, um Fulgenstadt in Verlegenheit zu bringen. Ärgerlich ist, dass ein Weitschuss am Ende die Wende einleitete. Mit solch einer Leistung dürften wir mit oben kaum etwas zu tun bekommen.“ Gelegenheit alles besser zu machen hat die SGM nun in gleich drei Derbys in Folge. Am kommenden Sonntag kommt der TSV Neufra. Danach geht es zum SV Bronnen (Sa., 14. Okt., 17.30), ehe Hettingen/Inneringen (Sa., 21. Okt., 18.30 Uhr) kommt. Erst zum Ende des Monats Oktober geht es wieder in die Region Bad Saulgau. Dann wartet der SV Braunenweiler.