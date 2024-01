Erich Keller als Mesner verabschiedet

Am ersten Sonntag nach Epiphanias wurde in der Pfarrgemeinde St. Ulrich und Konrad der langjährige Mesner Erich Keller nach 25 Jahren Dienst in der Kirche verabschiedet. Dazu gab es für ihn und seine Frau Irmtraud einen großen Bahnhof.

Neben Dekan Peter Müller und Pfarrer Shinto Kattoor waren es die große Schar an Ministranten und die Dreikönige, die ihrem Mesner Erich beim Sonntagsgottesdienst ihre Referenz erwiesen. In seiner Würdigung charakterisierte Dekan Müller Erich Keller mit den Eigenschaften Fleiß, Glaube und Gemeinschaftssinn.

Nachdem er bereits seinen Sohn Thomas, der den Mesnerdienst als Oberministrant übernommen hatte, unterstützte, übernahm er „vorübergehend“ den Dienst, als dieser den Wehrdienst ableistete. Aus diesem „vorübergehend“ wurden ein Vierteljahrhundert dieses für eine Kirchengemeinde wichtigen Dienstes.

Neben den alltäglichen Aufgaben des Mesnerdienstes, war die umfangreiche Kirchenrenovation das größte Projekt in der Zeit. Neben der sachlichen Seite der Aufgabe, war Erich Keller immer auch die menschliche Seite, vor allem in der Betreuung der Ministranten, ein wichtiges Anliegen. Zeitweise bis zu 35 Ministranten, heute immer noch 25 sind der Beweis dafür, wie daraus die Freude am Dienst am Altar entstanden ist.

„Er war nicht nur der Kümmerer, um alles was wichtig war, dass die Feier des Gottesdienstes würdig und in einem guten Rahmen stattfinden konnte, sondern vor allem der gute Geist in der Sakristei. Dies erlebten auch wir Priester, die von Erich Keller eine wahrliche ,Rundumversorgung’ erleben durften, aber auch die Ministranten, die von ihrem Erich nicht nur den richtigen Umgang beim Dienst am Altar, sondern auch wichtige Verhaltensweisen fürs Leben und den Sinn für Gemeinschaft lernten“ würdigte Dekan Müller das breit angelegte Engagement des scheidenden Mesners.

Sein Dank galt nicht nur ihm, sondern auch seiner Frau Irmtrud, die in den Jahren ihren Mann unterstützt hat. Beide begeisterte Bruder-Klaus-Wallfahrer erhielten zum Dank für ihren Einsatz zum Wohl der Kirchengemeinde nicht nur den Beifall der Gottesdienstbesucher, sondern auch noch einen Gutschein für die im Juni dieses Jahres stattfindende Wallfahrt der Seelsorgeeinheit zum Bruder Klaus in den Schweizer Wallfahrtsort Sachseln-Flueli.