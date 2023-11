Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass Achim Müller seine Bäckerei Schultes Beck in Fulgenstadt aus gesundheitlichen Gründen schließen musste. Doch seit wenigen Tagen herrscht wieder Betrieb im Ladengeschäft direkt an der Saulgauer Straße.

Für eine reine Bio-Bäckerei sind wir einfach zu klein. Rafael Ott

Der junge Bäckermeister Raffael Ott hat sich entschlossen, hier eine eigene Existenz aufzubauen. Die Entscheidung scheint goldrichtig zu sein. Schon am Eröffnungstag hat sich die Kundschaft die Türklinke in die Hand gegeben.

Keine Süßwaren im Sortiment

Auch wenn der 25-jährige Jungunternehmer bislang noch nicht viel Werbung gemacht hat, ist die Resonanz schon am ersten Tag groß. Auf dem Parkplatz herrscht ein Kommen und Gehen. Irgendwann hält der Schulbus an und eine ganze Kinderschar stürmt den Laden.

Süßwaren hat Raffael Ott zwar aus dem Sortiment genommen. Doch die Mädchen und Jungen werden trotzdem fündig. Ob Mini-Gugelhupf, Dinkelvollkornherzen, Hildaplätzchen oder Kleinbrot ‐ keiner verlässt hungrig das Geschäft.

Preisverdächtiges Brot

Die Kundschaft freut sich über eine große Auswahl an Broten ‐ vom Hausbrot über knusprige Baguettes bis zum Kammut- oder Roggenschrotbrot und viele Sorten mehr. Für sein Kammutbrot hat der junge Bäckermeister schon während der Lehrzeit einen Preis bekommen.

Handwerker holen sich ihr Vesper, Nachbarn trinken einen Kaffee im Stehbereich. Die Leberkäswecken ‐ der Leberkäse stammt von der Metzgerei Braun aus Hohentengen ‐ laufen an diesem Vormittag so gut, dass bald nur noch ein kleines Stück übrig ist.

Erste Pläne zur Selbstständigkeit zerschlagen sich

Zur Freude der ganzen Familie. Sowohl Jeannine Sofia, die Lebenspartnerin von Raffael Ott, als auch seine Eltern packen kräftig mit an. Wobei seine Mutter Michaela nur anfangs hinter dem Verkaufstresen stehen wird. Vater Jürgen Ott hingegen ist seit Kurzem im Ruhestand und wird seinen Sohn auch weiterhin tatkräftig unterstützen.

Das ist einfach ein Kulturerbe. Raffael Ott

Raffael Ott hat seine Lehre bei der Bäckerei Rebholz in Sigmaringendorf absolviert und den Betrieb eigentlich als Bäckermeister mit 20 Jahren übernehmen wollen. Doch die Pläne zerschlugen sich. Ott wechselte zur Bioland-Bäckerei Müller in Schmalegg. Den Plan von der Selbstständigkeit gab er aber nicht auf.

Fokus auf Regionalität und Teigruhe

Aus der Zeitung hat er von der Schließung vom Schultes Beck erfahren und ist aktiv geworden. Zum Einsatz kommen bei ihm zwar auch hier und da Bio-Zutaten, wie etwa reines Bio-Backmalz oder Bioroggen für das saftige Roggenschrotbrot. „Aber für eine reine Bio-Bäckerei sind wir einfach zu klein“, sagt er.

Nach mehrmonatiger Schließung gibt es eine Wiedereröffnung der Bäckerei Schultes Beck in Fulgenstadt unter der Leitung von Raffael Ott. Die ganze Familie packt mit an: Von links Jürgen Ott, Michaela Auckenthaler-Ott, Jeannine Sofia und Raffael Ott. (Foto: Anita Metzler-Mikuteit )

Was ihm noch viel mehr am Herzen liegt, ist die Regionalität der Waren. Die verschiedenen Mehlsorten bezieht er von der Knaus-Mühle in Bittelschieß. Zugekaufte Teiglinge sucht man hier vergebens.

Alles wird täglich frisch gebacken. „Und eine lange Teigruhe ist mir auch sehr wichtig“, sagt Raffael Ott. Deshalb klingelt bei ihm schon kurz nach Mitternacht der Wecker. Und dann geht’s runter in die Backstube. Um 6 Uhr geht’s los mit dem Verkauf.

Mehr Wertschätzung fürs Brot

Was die ganze Familie grundsätzlich freut: Das Lebensmittel Brot erfährt nach deren Beobachtung seit geraumer Zeit wieder eine deutlich höhere Wertschätzung. „Das ist einfach ein Kulturerbe“, sagt Raffael Ott und hat für die Zukunft schon die eine oder andere Idee.

Mit der Familie Kugler in Rosna ist er bereits im Gespräch bezüglich einer Milchtankstelle. Auch eine Ladenerweiterung und eine Außenbestuhlung kann er sich langfristig vorstellen.

Am Sonntag, 12. November, lädt die ganze Familie ab 10 Uhr zu einer kleinen Eröffnungsfeier ein. Immer montags ist Ruhetag. Dienstag bis Freitag ist die Bäckerei von 6 bis 14 Uhr geöffnet, nachmittags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 6 bis 13 Uhr, sonntags von 7 bis 10 Uhr.