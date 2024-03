„Fröhlicher Sonntagmorgen“ der Friedberger Musikanten

Draußen winterliches Schauerwetter, drinnen pures Frühlingserwachen, so präsentierte sich die Saisoneröffnung der Friedberger Musikanten am Palmsonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg. Welche Anziehungskraft diese Veranstaltung hat, bewies der Besucheransturm, der den Saal schon vor dem Beginn bis auf den letzten Platz füllte. Das Erfolgsrezept: Unterhaltsame Blasmusik von den Musikerinnen und Musikern um Frank Zimmermann und Bestes aus Küche und Keller, wie immer sympathisch serviert vom Team um Edwin Reber unterstützt durch die guten Geister vom Narrenverein und dem Schwäbischen Albverein hat auch in diesem Jahr wieder für ein volles Haus gesorgt. Natürlich durfte dabei auch die Volksmusik-Hitparade nicht fehlen, bei der der erste Titel „Freunde lasst uns heute feiern“ mit dem Gesangsduo Anne Biesenberger-Hartmann und Max Klein nicht nur der schwungvolle Auftakt sondern auch das musikalische Credo des Morgens war. Ein bunter Querschnitt neuer Melodien zeigte, dass die Musiker gut vorbereitet in die Saison gehen. Aus der Polka im böhmischen Stil „Meine Lebensfreude“, dem Paradestück für Flügelhornisten „“S’Flügelhorn im Rucksack“, dem „Eine letzte Runde“ mit dem sinfonischen Mittelteil, dem Song „The Story“ mit dem Tenorhornsolo von Matthias Klein und der Polka von Ernst Mosch „Servus-Polka“ hatte das Publikum den Siegertitel zu wählen. Überzeugender Sieger in der Publikumsgunst war der Titel „S’Flügelhorn im Rucksack“, bei dem Dirigent Frank Zimmermann und Julian Schneider mit ihrem Flügelhornsolo überzeugten, bei dem Zungenfertigkeit gefordert war. Die Gewinner des Vormittags waren auch der langjährige Dirigent Hans Hummel, Michael Fauser aus Hochberg und Markus Birkhofer, die auf den Publikumssieger getippt haben und von den jungen Glücksfeen Marie und Johanna Oehler und Lena Biesenberger als Gewinner gezogen wurden. Sie dürfen nun beim Friedberger Frühlingsfest ihre gewonnenen Verzehrgutscheine einlösen.

