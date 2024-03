Friedel Kehrer bei den LandFrauen Alb-Lauchert

Im vollbesetzten Saal im Lamm in Steinhilben wurden die LandFrauen des Bezirkes Alb-Lauchert und den angrenzenden Bezirken von der Vorsitzenden Gabi Barth herzlich begrüßt. Frauen aus dem ländlichen Raum nutzen diesen Samstagvormittag mit Freundinnen, der Nachbarin, Tochter, Schwiegertochter oder Mutter unbeschwert in entspannter Atmosphäre bei netter Unterhaltung als Auszeit.Gast an diesem Morgen war Friedel Kehrer aus Bronnweiler, bekannt über die Landesgrenzen in Rundfunk und Fernsehen. Nach einem ausgiebigen Frühstück begrüßte Friedel die Frauen, in dem Sie durch die Stuhlreihen ging und das eine oder andere Schwätzle noch hielt.

Fast 1 ½ Stunden nahm Sie die Frauen mit auf die Reise durch die Ländliche- aber auch die Bundespolitik, alltägliches einer Ehefrau durfte nicht fehlen, Themen die den Frauen zeitweise die Tränen in die Augen trieb bei der humoristischen Art von Friedel Missstände aufzudecken, Tatsachen und Unglaubliches in Mundart uns näher zu bringen. Nach gut der Hälfte des Programms griff Friedel zur Gitarre, nun war das musikalische Können der Frauen gefragt. Gesungene Mundart mit Gesamtchor der anwesenden LandFrauen machte Spaß. Ein Zungenbrecher durfte nicht fehlen und so endete ein unterhaltsames Programm.

Wir Verantwortlichen danken den Frauen für Ihr da sein und ihre offene Art, dass dieser Morgen gelingen konnte.

Unsere nächste Veranstaltung:

15.04.2024 // 16.30 Uhr - Kochworkshop Kreative Reste Küche in der Bertha-Benz Schule in Sigmaringen; die Kosten betragen 15,00 Euro

Anmeldung : Anita Lutz 0172 163 26 91

Vorankündigung:

15.05.2024 // 18:30 Uhr - Workshop Käse & Co. Vom Milchwirtschaftlichen Verein im Bürgerhaus in Veringendorf