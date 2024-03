Palmsonntag bei Sturm und Kälte in Friedberg

Der Palmsonntag in Friedberg ist in der Vorabendmesse am Samstag begangen worden. Unter widrigen Bedingungen, bei Sturm und Kälte, segnete Pfarrer Harald Johannes Öhl die zahlreichen kleinen und größeren Palmen vor der Pfarrscheuer, heißt es in der Pressemitteilung.

In einer Prozession ging es danach in die Kirche. Der Pfarrer bedankte sich am Ende des Gottesdienstes bei allen, die einen Palmen gebaut oder getragen haben und forderte die Besucher auf, kräftig zu applaudieren. Es sei schön, dass diese oberschwäbische Tradition auch in einer kleineren Gemeinde noch begangen wird.