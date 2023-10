Freundeskreis Campus Galli erfreut sich Mitgliederzuwachs

Als neuer Vorsitzender des Freundeskreises Karolingische Klosterstadt Campus Galli konnte Klaus Burger über 40 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des Vereins begrüßen. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Fördermitglieder Willi Tittjung, Irene Bogus, Siegrid Hannsen und Stephan Bäumle wurde in der Versammlung das letzte Geschäftsjahr aufgearbeitet. Die Anzahl der Mitglieder sei auf nunmehr 541 angewachsen. Diese Entwicklung zeige das steigende Interesse an der Klosterstadt und befähige den Verein, ideelle und finanzielle Hilfe für das Projekt leisten zu können. Gemeinsam mit Stadt und Landkreis sei es gelungen, den Haushalt des Trägervereins abzusichern. Ziel müsse es sein, in den nächsten Jahren immer mehr unabhängig von Zuschüssen zu werden.

Auch an der Schlossweihnacht und am Bauernmarkt hat der Förderverein mit Erfolg teilgenommen. In den Grußworten von Bürgermeister Arne Zwick und Geschäftsführer Hannes Napierala wurde dem Freundeskreis ein herzliches Dankeschön für das Engagement ausgesprochen. Schatzmeister David Winterhalder berichte von einer positiven Kassenlage und bestätigte ein erfreuliches Spendenaufkommen. Nach dem Kassenprüfungsbericht durch die Herren Schäuble und Stadler erteilte die Versammlung der Vorstandschaft einstimmige Entlastung. Insa Bix berichtete über die Arbeiten für die neue Chronik und Burger dankte ihr sowie Armin Gmeiner, Armin Heim und Andrea Braun-Henle für die früheren Ausgaben, bilden sie doch ein besonderes Dokumentations- und Sammelwerk der einzigartigen Klosterbaustelle.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft. Urkunden und Medaillen konnten mit dankenden Worten für das Engagement an die anwesenden Uta Mahler-Kraus, Ulrike Franke und Peter Stuber ausgehändigt werden. Nach der Versammlung gab es unter der Führung von Hannes Napierala eine Sonderführung über die Klosterbaustelle, bei der Burger Most als Geschenk an den Geschäftsführer übergab, da die neu gepflanzten Obstbäume erwartungsgemäß noch nicht getragen hatten.