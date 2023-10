Frederick-Lesewochen ‐ Hummelschule im magischen Lesefieber

Pünktlich zum Start der Frederick-Abschlussveranstaltung riss der Himmel auf und zeigte sich über dem Lindenhof der Hummelschule doch noch von seiner herbstlich strahlenden Seite.

Haderte Miss Cornfield während der Auftaktveranstaltung noch mit der Lesekompetenz ihrer Schüler*innen, zeigte sie sich nun, zwei Wochen später, sehr angetan vom großartigen Lernfortschritt ihrer Klasse. War hier etwa Magie mit im Spiel?

Während der zweiwöchigen landesweiten Lesewochen war der Zauber des diesjährigen Mottos fast in jeder Ecke und in jedem Winkel der hummligsten Schule der Welt zu spüren. Das magische Fieber bahnte sich unaufhaltsam seinen Weg durch die Schule und zog fast alle mit in seinen Bann. Wer sich vom Zauber anstecken ließ, wuchs zu einer schier magischen Gemeinschaft zusammen. Auf dem Pausenhof, in den Fluren und auch in den Klassenzimmern hatten die Kuscheltiere Einzug gehalten, an einigen Eingängen und Wänden konnte man selbst gemalte magische Tiere bestaunen. Oft traf man Schüler*innen an, die sich auf der Spur der magischen Tiere im sowie auch rund ums ganze Schulhaus befanden, um neue magische Hinweise zu suchen. Verführerischer Popcornduft zog durch den ein oder anderen Gebäudetrakt. Verfolgte man diese Spur, endete sie oft in einem Klassenzimmer, das zum Kino umfunktioniert wurde. Im Vordergrund aber stand das Lesen. Überall wurde hochmotiviert und fleißig gelesen, bereiteten sich doch viele Schüler*innen auf den anstehenden Lesewettbewerb vor. Bis zum Schluss blieb es spannend, wer in diesem Jahr wohl die Krone des Lesekönigs der jeweiligen Stufe stolz über den Lindenhof tragen durfte. Von 560 Schüler*innen konnten dies letztendlich nämlich nur sechs Kinder sein. Schlussendlich war die Botschaft der Abschlussveranstaltung, dass grundsätzlich alle die überhaupt lesen, die Gewinner sind! Dies betonte auch nochmals Frau Schübert, Kooperationspartnerin der Schule und Leiterin der Stadtbibliothek, die von dem großen Lesefest der Hummelschule schlichtweg verzaubert war.

Hoffentlich nehmen sich viele Schüler*innen die abschließende Ansage von Miss Cornfield, nämlich fleißig und vor allem kontinuierlich weiterzulesen, zu Herzen. Fast schon mit etwas Wehmut verabschiedeten die magischen Tiere gemeinsam mit dem Lesepiraten die Schüler*innen in die Ferien. Denn nun sind sie endgültig vorbei, die magischen Frederick-Lesewochen!