Forschen mit ganzen Klassen

Unter diesem Motto luden die beiden Pädagoginnen Heidrun Boll und Edith Schnebel Ende Oktober/Anfang November nacheinander fünf Klassen der Stufe zwei der Berta Hummel-Schule an das Schülerforschungszentrum (SFZ) ein. Hier durften die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, was es bedeutet eine Arbeit mit und ohne Hebel zu verrichten. Das Ziel der beiden Lehrerinnen ist es, die Neugier zu wecken und durch eigenständiges Forschen und entdeckendes Lernen die Schülerinnen und Schüler an komplexe Themen der Naturwissenschaft heranzuführen. Dieses kostenfreie Angebot des SFZ bietet ganzen Schulklassen aller Grundschulen in und um Bad Saulgau die Möglichkeit, einen Vormittag zu einem bestimmten Thema zu forschen. Somit wird schon in frühen Jahren die Neugier und Lust auf naturwissenschaftliche Themen geweckt und gefördert. Aber auch im weiteren Verlauf des Schuljahres bieten die Pädagoginnen für alle Stufen der Grundschule Forschervormittage zu unterschiedlichen Themen am SFZ Bad Saulgau an. Die Kinder der zweiten Klasse jedenfalls fühlten sich bärenstark, als es ihnen mit Hilfe von verschiedenen hebelwerkzeugen plötzlich gelungen ist, einen Nagel aus einem Stück Holz zu ziehen oder eine Flasche zu öffne. Besonders eindrucksvoll blieb der Versuch mit der Kartoffelpresse in Erinnerung, bei dem es ohne die Fixierung des Drehpunktes selbst bei größter Anstrengung nicht gelang, auch nur eine einzige Kartoffel vollständig in den Topf zu pressen. Hingegen, als der Drehpunkt wieder fixiert war, ist es tatsächlich nur ein „Kinderspiel“ gewesen.

