Final- und Pokalschießen der Jungschützen

Am Sonntag, 29. Oktober, fand im Schützenhaus Wolfartsweiler das jährliche Finalschießen und Pokalschießen der Schützenkreisjugend Saulgau statt.

Am Vormittag ging es mit den Finals los. Eingeladen waren die acht besten Kreisjugendmannschaften der Jugendrunde 2023. Beim Finalschießen müssen in verschiedenen Runden ein bis drei Schüsse in 50 s beziehungsweise in 150 s absolviert werden. Nach jeder Runde scheidet die schlechteste Mannschaft aus. In den Finalschießen gewann die Schüler-/Jugendmannschaft vom SV Wolfartsweiler mit Janick Mütz und Jannik Arnold und die Jugend-/Juniorenmannschaft von der SGi Ennetach mit Marcel Laplace und Enrico Schaich. Auch die Kleinsten waren mit am Start. Es wurden aus der Auflagerunde Luftgewehr und Lichtgewehr 2023 die jeweils fünf besten Jungschützen eingeladen. Im Finale Luftgewehr aufgelegt gewann Luca Krattenmacher vom SV Vilsingen. Im Finale Lichtgewehr aufgelegt gewann Julian Schaller vom KKSV Braunenweiler. Die Wanderscheibe der Jugendrunde ging für 2023 an den SV Wolfartsweiler mit Anna Osokina, Justin Fischer und Janick Mütz.

Nachmittags fand das Pokalschießen statt. Dazu war die komplette Kreisjugend eingeladen. Es gab 30 Pokale zu gewinnen. Die Veranstaltung wurde mit 50 Jungschützen sehr gut angenommen. Aus 20 Schuss wurde jeweils der beste Teiler zur Wertung herangezogen. Zum Abschluss hatte jeder mit einem Glücksschuss, ebenfalls auf Teilerwertung, die Chance auf den Wanderpokal der Kreisjugend. In der Lichtgewehrklasse gewann Julian Schaller vom KKSV Braunenweiler mit einem 31,0 Teiler. Bei den Schülern gewann Leonhard Schaller vom KKSV Braunenweiler mit einem 29,0 Teiler. Den ersten Platz in der Jugendklasse belegte Tim Guth vom SV Laiz mit einem 57,9 Teiler. Bei den Junioren lag Jamie Käppeler mit einem 57,6 Teiler auf dem ersten Platz. Der Wanderpokal ging für ein Jahr an den KKSV Braunenweiler. Aaron Eisele gewann diesen mit einem 68,2 Teiler.

Die Kreisjugendleiter Gerd Miller und Karin Heinzler blicken auf zwei gelungene Veranstaltungen zurück.