Festliche Weihnachtsfeier der Rehaklinik Saulgau

Die festliche Weihnachtsfeier der Reha-Klinik Saulgau im Dorfgemeinschaftshaus Friedberg war trotz des starken Wintereinbruchs ein voller Erfolg. Das Dorfgemeinschaftshaus erstrahlte in weihnachtlichem Glanz und die festliche Stimmung wurde durch die Anwesenheit vieler engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch intensiviert. Die Klinikleitung bedankte sich herzlich für das beeindruckende Durchhaltevermögen und die starke Gemeinschaft, die auch in schwierigen Momenten zusammenhält. So mussten alle Mitarbeitenden sich vier Jahre gedulden bis endlich wieder eine solche gemeinsame Veranstaltung durchgeführt werden konnte.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung der Betriebsjubilare, die auf insgesamt 520 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken können, darunter auch der Chefarzt Christian Dynybil (Bild li.) mit 10 Jahren. In einer feierlichen Zeremonie wurden die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue und ihr Engagement geehrt. Die Klinikführung hob dabei die bedeutende Rolle jedes Einzelnen in der erfolgreichen Entwicklung der Reha-Klinik hervor.

„Diese beeindruckende Zahl von Betriebsjubilaren zeigt nicht nur die Kontinuität, sondern auch das tiefe Engagement unserer Mitarbeitenden. Ihr Einsatz trägt maßgeblich zum Erfolg unserer Klinik bei, und wir sind stolz darauf, solch erfahrene und engagierte Kolleginnen und Kollegen in unserem Team zu haben“, betonte der Kaufmännische Klinikleiter Roland Aigner in seiner Ansprache.

Die Jubiläumsfeier unterstreicht nicht nur die Nachhaltigkeit und Professionalität, sondern auch die familiäre Atmosphäre, die in der Reha-Klinik Saulgau herrscht. Die gemeinsame Zeit im Dorfgemeinschaftshaus schweißte die Belegschaft noch enger zusammen und schuf unvergessliche Momente, die den Teamgeist stärken und so wird diese Weihnachtsfeier wieder als ein besonderes Ereignis in die Geschichte der Klinik eingehen - eine Feier der Gemeinschaft, des Engagements und der Wertschätzung für alle Mitarbeitende, die einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Patienten leisten.