Ferienspaß beim Tennisclub Veringenstadt

Am vergangenen Wochenende starteten wir, früh am Morgen bei strahlendem Sonnenschein, mit dem Aufbau der Zelte. Unsere Trainer Siggi und Pascal begannen mit dem Training für zwei Altersgruppen. Die jüngere Gruppe absolvierte das Tennis Sportabzeichen in Bronze und die größeren Teilnehmer hatten Training. In den Pausen erhielt jeder Teilnehmer ein T–Shirt, welches mit Farben kreativ bemalt wurde. Zum Abkühlen wurde eine Rasendusche installiert. Abends wurde dann gegrillt und gespielt. Zum Einbruch der Nacht ging es zur Fackelwanderung, und anschließend saßen wir noch gemütlich um die Feuerschale.

Nach einer kurzen Nacht begann der Tag mit einem zünftigen Frühstück. Während den Aufwärmübungen wurden die Teilnehmer für die Vereinsmeisterschaften ausgelost. Diese veranstalteten wir für die ältere Kindergruppe. Mit der Unterstützung der Eltern, Großeltern und sonstigen Zuschauern wurden die Spiele mit dem entsprechenden Ehrgeiz angegangen. Anschließend fand die Siegerehrung vor großem Publikum statt. Es wurden Pokale verteilt und jeder Teilnehmer erhielt ein Geschenk. Zur Mittagszeit genossen dann alle ein zünftiges Weißwurstfrühstück.

Am Sonntagnachmittag wurde unser traditionelles Bändelesturnier gestartet. Diesmal spielten abwechselnd die Kinder und Erwachsenen. Und auch hier gab es eine Siegerehrung und entsprechende Preise. Aufgrund des tollen Wetters ließen wir die Veranstaltung bis in den Abend gemütlich ausklingen. Alle waren sich einig, nächstes Jahr geht es wieder zum Tenniscamp. Danke an alle, die sich in irgendeiner Form eingebracht haben.