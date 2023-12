Das Thema Windkraft beschäftigt die Gammertinger Ortsteile Feldhausen, Harthausen und Kettenacker weiterhin. Nachdem in einem großen Raum Flächen für Windkraft gesucht worden ist, konzentriert sich das weitere Verfahren nach Prüfung bestimmter Kriterien auf kleinere Gebiete. Mehrere von diesen liegen auf der Alb und betreffen besonders die drei Ortschaften.

Flächen für Windräder sollen so klein wie möglich werden

Deshalb haben sich diese Woche die Ortschaftsräte von Feldhausen, Kettenacker und Harthausen zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen.

Was können wir noch verhindern? Hans Steinhart

Die Ortschaftsräte sind sich dabei in zwei Punkten einig: Sie wollen versuchen, die ausgezeichneten Windkraftflächen zu verkleinern und dass der Abstand der Windräder, die gebaut werden sollen, so groß wie möglich zu den Ortschaften ist. „Was können wir noch verhindern?“, stellte Feldhausens Ortsvorsteher Hans Steinhart die wohl wichtigste Frage des Abends.

Matthias Gulde, Ortsvorsteher von Kettenacker, hat sich schon vor acht Jahren mit dem Thema Windkraft befasst, als in Kettenacker mehrere Anlagen geplant waren. Er konzentrierte sich in seinen Ausführungen auf das Thema Grundwasser und gab einen kurzen Überblick zu einem Gewässergutachten, das vor mehreren Jahren auf der Albfläche erstellt wurde.

Auf den gelben Suchraumflächen sollen laut der aktuellen Planung keine Windräder gebaut werden. Die aus ihnen hervorgegangenen roten Vorranggebiete sollen sich für Windkraft eignen. Nicht gezeigt sind die Flächen der angrenzenden Regionalverbände. (Foto: Alb )

Dieses hätte ergeben, dass das Wasser auf der Alb durch das Karstgestein innerhalb kürzester Zeit in Quellen ankomme. Mögliche Verschmutzungen durch auslaufendes Öl an Windrädern wäre damit sehr schnell im Grundwasser angelangt. Auch lägen die vorgeschlagenen Windkraftflächen in Wasserschutzgebieten. Dieses Argument wollen die Ortschaftsräte in den kommenden Gesprächen gegen Windräder in der Region anbringen.

Empfohlene Artikel Größtes Energieprojekt im Kreis Park wird mit acht Windrädern gebaut q Bingen

Was die Situation im nördlichen Landkreis besonders macht: Zwei weitere Regionalverbände grenzen an und planen Windräder direkt neben den Flächen des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben. Dadurch könnte es zu einer Umzingelung der Ortschaften kommen. Diese wollen die Ortschaftsräte deshalb unbedingt vermeiden.

Ortschaften wollen sich wehren

Mit den anliegenden Flächen sind auf der Alb besonders Harthausen und Kettenacker betroffen. Insgesamt ist der Landkreis Sigmaringen überdurchschnittlich gefordert: fast 60 Prozent der Vorranggebiete für Windenergie liegen dort. „Da sieht man mal, mit welcher Dimension wir betroffen sind. Dagegen müssen wir angehen und Stücke wegbekommen“, sagte Steinhart. Es sollte seiner Meinung nach so sein, dass die Bewohner wenn möglich kein Windrad von ihrem Schlafzimmer aus sehen.

Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um mit Leuten an den Tisch zu kommen, die da was zu sagen haben. Manfred Rogg

Am 10. Januar ist eine Veranstaltung in Bad Saulgau geplant, bei der der Regionalverband die Pläne vorstellt. Darauf bereiten sich Feldhausen, Kettenacker und Harthausen vor, aber das ist nicht das einzige was sie tun: „Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um mit Leuten an den Tisch zu kommen, die da was zu sagen haben“, sagte Harthausens Ortsvorsteher Manfred Rogg. Thomas Hummel, Mitglied des Ortschaftsrats in Feldhausen schlug dazu vor, eine vom Land geförderte Dialogveranstaltung mit Beteiligten aller drei Regionalverbände zu organisieren.

Wie viele Windräder genau auf den Albflächen geplant sind, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber laut Steinhart schon eins: „Wir werden uns zu wehren wissen“.

So geht es weiter

Die aktuellen Pläne des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben umfassen 8750 Hektar für mögliche Windenergieflächen. Das entspricht 2,5 Prozent der Gesamtfläche. Am Ende der Planung sollen davon 1,8 Prozent für Windräder übrig bleiben. Nach ersten Untersuchungen kamen zunächst elf Prozent der Region für Windräder in Frage. Ein Großteil davon befand sich im nördlichen Landkreis.

Unter anderem durch Naturschutzkriterien wurden die Flächen reduziert. Am 10. Januar findet eine Informationsveranstaltung in Bad Saulgau dazu statt. Ab Ende Januar und bis Ende März 2024 haben Träger öffentlicher Belange und Privatpersonen im Rahmen der gesetzlichen Beteiligung Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben. Bis zum 30. September 2025 sollen die konkreten Flächen für Windräder beschlossen werden.