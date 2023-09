Einmal mehr wächst Feld– und Harthausen über sich hinaus: Das erste Wochenende ihres Herbstfestes, bei dem auch das Kreismusikfest mit ausgerichtet wird, hat Menschenmassen in das große Festzelt gelockt. Um dem Ansturm gewachsen zu sein, holten sich die Musiker Unterstützung von ihrer der Partnerkapelle aus Hettingen. Diese sorgten am Sonntag mit einer zweiten Küche dafür, dass kein Engpass beim Essen und Trinken entstand.

DJs bilden den Auftakt

Doch los ging es schon am Freitag mit dem deutschen DJ–Duo HBZ. „Ich glaube, ich habe mich in euch verliebt“, rief DJ Niklas Brüsewitz, Teil des Duos, ins Feldhauser Festzelt. 2.500 überwiegend junge Menschen feierten und tanzten ausgelassen. Das Motto von HBZ, „Emotionen und Eskalation verbinden“, wurde in Feldhausen auf und vor der Bühne vollumfänglich ausgelebt, auch dank der Vorarbeit von DJ Beats, der die Besucher bestens auf Betriebstemperatur gebracht hatte.

Ab Samstag stand die Blasmusik im Vordergrund. Das 150–jährige Bestehen der Musikkapelle und das Kreismusikfest sowie der 50. Geburtstag des Landkreises Sigmaringen waren Anlass genug, dass sich etliche Vertreter von Politik und Musik zum Festakt trafen.

Und die Musikkapelle selbst hatte zwei sehr seltene Ehrungen: Hans Steinhart und Anton Heißel wurden für 50 Jahre aktive Musikertätigkeit ausgezeichnet. In der jeweiligen Laudatio für die beiden verdienten Musiker kam zum Ausdruck, wie viel sie über das Musizieren hinaus für den Verein geleistet haben.

Lob für den richtigen „Spirit“

Landtagsabgeordneter Klaus Burger (CDU) sprach in seinem Grußwort von der Einzigartigkeit der Musikkapelle Feldhausen, die gleich über zwei Wochenenden ihr Jubiläum feiern. Das habe er bislang noch nie erlebt. Eine Überraschung gab es von den übrigen elf Feld– und Harthauser Vereinen: Sie hatten das Maskottchen der Musiker, den Hansmichel, originalgetreu anfertigen lassen.

Für 50 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit wurden Anton Heißel und Hans Steinhart (Vierter und Fünfter von links) geehrt. Es gratulieren Melanie Steinhart vom Vorstand, Egon Wohlhüter, Bezirksvorsitzender des Blasmusikverbands, Thomas Hummel, Rudi Jaudas und Gerhard Jaudas. (Foto: Sabine Rösch )

Gerhard Jaudas vom Vorstandstrio betonte, dass so ein Fest nur mit beispiellosem gemeinschaftlichem „Spirit“ gestemmt werden kann, und der herrsche in Feld– und Harthausen. Auch Landrätin Stefanie Bürkle würdigte das Kreismusikfest als einen der Höhepunkte des Jubiläumsjahres.

Sternmarsch beeindruckt besucher

Der imposante Sternmarsch von 17 Blaskapellen am Abend zur Feldhauser Dorfmitte mündete dort im Gesamtspiel aller Kapellen unter Dirigent Dietmar Pelz, Bezirksdirigentin Christine Burkhart sowie Feldhausens Nachwuchsdirigent Kilian Heißel. Die Partyband Obachtblech brachte die Festbesucher am Abend mit ihrer ansteckenden guten Laune und Partymusik in Fahrt.

Roland Längle, ehem.Vorstand vom Musikverein Hohentengen, übergibt die Hohenzollern Fahne des Blasmusikverbands an den Bezirksvorsitzenden Jörg Burkhart. Bis zum nächsten Kreismusikfest bleibt die Fahne bei der Musikkapelle in Feldhausen-Harthausen. (Foto: Sabine Rösch )

Ein spektakuläres Bild bot sich den zahlreichen Gästen aus der weiten Umgebung am Sonntag, als sich auf dem Kirchplatz 41 Blasmusikkapellen zum Gesamtspiel einfanden. Der alle Musiker verbindende Kreismarsch wurde von Kreisverbandsdirigent Ralf Uhl persönlich dirigiert, der imposante Marsch „Von Freund zu Freund“ , der Böhmische Traum und die Nationalhymne sorgten bei den zahlreichen Zuhörer für Gänsehautmomente.

So ging es am Sonntag weiter

„Grandios“ — dieses Wort hörte man allenthalben. Der Fahneneinmarsch der Musikkapellen im Festzelt war ein weiterer Höhepunkt mit Gänsehautgarantie. Überhaupt entstanden im Festzelt keinerlei Engpässe für die Gäste, denn dank der zweiten Küche durch die Hettinger Musiker wurde dem Ansturm jederzeit standgehalten. .

Der Kinder– und Seniorennachmittag am Sonntag wird mit einem Programm zum Jubiläum „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“ und dem Kreisseniorenorchester gestaltet, zur Feierabendhockete spielt die Trachtenkapelle Egelfingen–Emerfeld auf.