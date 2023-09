Auch am zweiten großen Festwochenende der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen passte bis hin zum Wetter einfach alles, und jeder Geschmack wurde bedient: Die Rockband Kissin´Dynamite lockte am Freitag 3000 Hardrockfans nach Feldhausen, am Samstag zur fröhlichen Oktoberfestparty mit den Troglauer Buam waren es unwesentlich weniger und der große Feldtag am Sonntag könnte der Oberschwabenschau durchaus Konkurrenz machen.

„Nett hier ‐ aber kommen Sie doch zum Kreismusikfest“, dieser Slogan begegnete Jedermann im weiten Umkreis schon das ganze Jahr auf Flyern und Plakaten, aber auch auf Autos, und sogar auf Schulbussen und auf Hauswänden. Dieser Einladung waren auch zum zweiten Festwochenende tausende Gäste gefolgt.

Band spielt am Freitag

Mit der Band Kissin´ Dynamite am Freitag konnte aber auch eine mittlerweile weltweit auftretende Heavy-metal-Rockband gewonnen werden, für die sehr viele angereiste Hardrockfans eine mehrstündige Autofahrt in Kauf nahmen. Eigentlich sind Zelte nicht mehr die Bühne der Rockband, füllen sie inzwischen doch große Säle und Hallen. Doch für das Herbstfest machten die aus Burladingen und Münsingen stammenden Musiker dann doch eine Ausnahme. Die Fans waren im Hardrockhimmel, denn die Band lieferte eine sagenhafte Show.

Am nächsten Tag strömten erneut mehr als 2000 Besucher nach Feldhausen zur Oktoberfestparty mit den Troglauer Buam. Ein schöner Anblick bot sich, denn fast alle Gäste aller Altersklassen hatten eins gemein: Im Dirndl und in der Lederhose fröhlich zusammen feiern. Mit dem Stimmungsgarant der Troglauer Buam um Sänger „Domml“ und einem begeistert mitmachenden Publikum wurde auch der zweite Abend ein voller Erfolg.

Sonntag beginnt mit Gottesdienst

Erneut waren die vielen emsigen Helfer nachtaktiv, denn der Sonntag begann schon um halb zehn mit dem Zeltgottesdienst in einem blitzblank aufgeräumten Zelt. Und wiederum strömten Tausende Besucher zum Feldtag, um die neuesten land- und forstwirtschaftlichen Maschinen zu begutachten.

Dies waren über 40 Fahrzeuge inklusive Bodenbearbeitungsmaschinen aller namhaften Hersteller, fachkundig präsentiert von den Händler der Region. Einer der Höhepunkte waren mehrere Vorführungen der Maschinen im Einsatz: Ein drei Hektar großes Maisfeld wurde vom Häcksler abgemäht, nebenan konnte die Bodenbearbeitung verfolgt werden. Im Wald wurde der Einsatz eines Vollernters demonstriert. „Hier sieht man die neuesten Maschinen und das sogar im Arbeitseinsatz. Da braucht man nicht mehr auf die Oberschwabenschau fahren“, sagte ein Landwirt aus der Region.

Leistungsschau und Maschinenvorstellung

Was auch eine sehr gute Idee war: an zwei großen Bildschirmen im Zelt wurde das Geschehen der Leistungsschau und der Maschinenvorstellung übertragen. So konnten alle von der Bierbank aus das Geschehen verfolgen, ohne dabei auf die gute Unterhaltung der Blasmusikkapellen im Zelt verzichten zu müssen.

Dank eines neuen Kassensystems klappte auch die Essens- und Getränkenausgabe bestens und die Bedienungen waren dem Ansturm gut gewachsen. Und wiederum auch dank der zweiten Küche, die von den Musikkapellen aus Hettingen und aus Kettenacker betrieben wurde. Erschöpft, aber mehr als glücklich und zufrieden, so das erste Fazit des Vorstandstrios um Gerhard Jaudas, Thomas Hummel und Rudi Jaudas.