Kissin’ Dynamite spielt in Feldhausen

Nach vier Kreismusikfesttagen lädt die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen zu einem zweiten Festwochenende auf dem Kirchenplatz in Feldhausen ein. Am Freitag, 22. September, tritt die deutsche Rockband Kissin‘ Dynamite auf. Die Heavy-Volxmusic- und Partyband Troglauer, tritt bei der Oktoberfestparty am Samstag, 23. September, auf.

Für die beiden Events gibt es weiterhin Karten an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter www.musikkapelle-feldhausen-harthausen.de.

Am Sonntag, 24. September veranstaltet die Musikkapelle ihren zwischenzeitlich weit über die Kreisgrenzen bekannten „Feldtag“ mit namhaften, landwirtschaftlichen Ausstellern und Markenvertretern und einer Leistungsschau mit Handwerksbetrieben und Dienstleistern. Mit im Programm werden ein Live-Maishäckseln sein, Vorführungen von Bodenbearbeitungsmaschinen und vieles mehr auf über zehn Hektar Ackerland sowie einer weitreichenden Ausstellungsfläche sein. Dazu findet um 9.30 Uhr im Festzelt ein feierlicher Erntedank-Gottesdienst statt.