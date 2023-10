Faszination um Schachgroßmeister in Mengen

Als weiteren Höhepunkt im Jubiläumsjahr zu ihrem 75-jährigen Bestehen veranstalteten die Schachfreunde Mengen eine Simultanveranstaltung. Dazu luden sie den aktuell für die Schweiz spielenden deutschen Großmeister Sebastian Bogner (32) ein. Bogner spielte an 30 Brettern simultan gegen 14 Schachfreunde aus Mengen und 16 Spielerinnen und Spieler aus der Region Oberschwaben, die in freundschaftlicher Verbindung mit den Mengenern stehen. Das Schach-Spektakel, welches auch einige Kiebitze anlockte, fand am 7. Oktober im Bürgerhaus Rosna statt und begann um 14 Uhr.

In seiner Eröffnungsrede nahm der 1. Vorsitzende der Schachfreunde, Helmut Baur, Bezug auf das 75-jährige Jubiläum des Vereins und stellte dann den Großmeister im Einzelnen vor.

Der Kampf „einer gegen 30“ hatte es in sich. Zwar ging es offiziell um nichts, doch nahm jeder Beteiligte die Veranstaltung sportlich ernst. Der Großmeister wollte zeigen, dass er der mit Abstand Beste im Saal ist, andererseits wollte jeder der 30 Spieler versuchen, etwas gegen die Ikone zu holen. Nach erst vier Stunden war die erste Partie beendet. Nach und nach nun heimste Bogner Sieg um Sieg ein. Der erste Erfolg seitens der Spielerschaft gelang dem Mengener Volker Baur, der von einer kleinen Unachtsamkeit des Großmeisters profitierte und damit die Partie ausgeglichen halten konnte: remis! Im weiteren Verlauf gelang auch Marius Kaiser (Tettnang) sowie Benjamin Lutz Ehrlich (Albstadt) ein Unentschieden. Längst hatte Bogner seinen souveränen Gesamtsieg in der Tasche, liefen noch zwei Partien ‐ es war bereits nach 20 Uhr! ‐ die in freundlicher, aber leistungsgerechter Punkteteilung endeten: Erfolge für Felix Funk (Biberach) und Katrin Leser (Tettnang). Somit belief sich der Endstand auf 27,5 zu 2,5 für den Großmeister. Am Ende blieb bei allen ein Eindruck der Faszination: Bogner zeigte bisweilen echte Schachkunst und vor allem eine bärenstarke Ausdauer. Doch die Spielerschaft verdiente ebenso Respekt. „Ihr habt mich ganz schön gefordert!“, resümierte Bogner, der außerdem feststellte, dass eine Simultanveranstaltung mit ihm noch nie so lange gedauert hatte.

Lob für die einwandfreie Ausrichtung bekamen die Schachfreunde Mengen von den Auswärtigen, den Zuschauern, und nicht zuletzt vom Großmeister selbst. So wird das Ereignis allen in Erinnerung bleiben.