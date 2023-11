Fasnetseröffnung in Krauchenwies

Mit lautem Geschell und einem dreifachen „Hölzle-Goischt“ eröffnete der Zunftmeister der Zaunhölzlezunft Krauchenwies, Christof Strobel, die kommende Fasnetssaison. Und weil der 11.11. auf einen Samstag fiel, trafen sich die Narren bereits schon um 11.11 Uhr in der Zunftstube in der Gemeindehalle Waldhorn. Nach seiner ausführlichen Begrüßung gab er die Termine für die kommende Fasnet bekannt: So sind neben der Dorffasnet Ausfahrten nach Ringgenbach, Zoznegg, Bietingen, Bittelschieß, Brochenzell und Meßkirch geplant. Die Krauchenwieser Fasnet soll, wie immer, am Samstag vor Fasnetssamstag mit dem Zunftball beginnen. Das diesjährige Motto ist „Die goldenen Zwanziger“. Am Schmotzigen Donnschtig sind Schultesabsetzung, Schülerbefreiung, Narrenbaumstellen und Kinderball auf dem Programm und am Fasnetsdienstag das Bräuteln und der große Umzug. Mit Weißwurst und Brezel ging es nun weiter, dazwischen spielte der Fanfarenzug. Nachmittags gab es Kaffee und Kuchen. Abends verteilte die Zunft beim Martinsspiel auf dem Löwenplatz gebackene Süßigkeiten in Form von Martinsgänse an die Kindergartenkinder.

