Fahrt in den Skyline Park

Der diesjährige Ausflug der Kinder und Jugendlichen des Turnvereins Ostrach fand im Skyline Park in Bad Wörishofen statt.

Zwei Busse fuhren unsere knapp 80 Mitglieder und Begleitpersonen in den Skyline Park. Die Kosten für diesen Tag wurden größtenteils vom Turnverein übernommen, nur ein kleiner Selbstkostenanteil musste geleistet werden.

Die Kinder und Jugendlichen starteten in kleinen Gruppen, teils mit einer Begleitperson und stürzten sich gleich ins Abenteuer. Die älteren Mitglieder hatten ihren Kick im „Sky Shot“, einer Kugel die an zwei Stahlseilen befestigt war und nach oben geschossen wurde. Einige trauten sich auch in die Achterbahn „Sky Wheel“. Wer die Aussicht an diesem schönen sonnigen Herbsttag genießen wollte, konnte dies im 142 Meter hohen „Wellenflieger“. Auch die kleinen Mitglieder hatten eine Menge Spaß im Flug der Karibik, Formel 1 Rennen, Riesenrutsche, Kinderkarussell und Streichelzoo. Für die feuchtfröhliche Abkühlung sorgte die Wasserrutsche „Sky Rafting“.

Nach einem gelungenen Tag voll Abenteuer und Spaß ging es dann wieder zurück. Der Jugendvorstand bedankt sich bei allen, die dabei waren sowie beim Busunternehmen Schmid für die tolle Abwicklung.