Exkursion in den Naturthemenpark Bad Saulgau

„Heute ist der Wald unser Klassenzimmer“ war der Slogan für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen des Walter Knoll Schulverbundes bei ihrer Waldexkursion in den Naturthemenpark Bad Saulgau.

Mit ihren Lehrerinnen Kathrin Claßen, Stefanie Haberbosch und Sybille Köpke, die als Biologiefachkraft diese Exkursion auch organisiert hatte, machten sich die Kinder zu Fuß auf den Weg von der Schule zum Naturthemenpark. Was es da alles zu entdecken und auch zu lernen gibt, zeigte der Jäger und Naturpädagoge Werner Rumpel den Kindern. Er gehört zu den „grünen Lehrern“, denen es ein Anliegen ist, der Naturentfremdung entgegenzuwirken. Anhand von Tier- und Pflanzenpräparaten konnten sich die Kinder bereits in der Sammelhütte einen theoretischen Überblick über das Leben im Wald verschaffen, bevor es raus in die echte Natur ging. Diese Begegnung mit der heimischen Tier- und Pflanzenwelt war eine spannende und anschauliche Ergänzung des normalen Unterrichtes im Klassenzimmer.

Zurück in der Schule, tauschten sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen über den spannenden Vormittag in der Natur und das Erlebte aus. Ein herzliches Dankeschön an Werner Rumpel und sein Team!