Europäisches Wochenende der Jungen Union Sigmaringen

Die Junge Union (JU) Kreisverband Sigmaringen unternahm vergangenes Wochenende einen Ausflug ins Europaparlament nach Straßburg, sowie in den Europapark nach Rust.

Nachdem im Kreis Sigmaringen und im benachbarten Zollern-Alb-Kreis am Samstagmorgen die Fahrgemeinschaften gebildet wurden, ging die Reise Richtung Frankreich. Nach der obligatorischen Vorstellungsrunde und einem ungezwungenem Mittagessen am Flussufer, stand auch bereits ein Highlight des Ausfluges an: Die Besichtigung des Europaparlaments mit Führung durch das imposante Gebäude.

Neben der Aussicht über die gesamte Stadt vom Dach des Parlamentes, konnten die Gruppe viel Input über Architektur, die Arbeitsweise, Sitzungswochen, Übersetzungsarbeit, der EVP und anderen Fraktionen, sowie natürlich über den EU-Abgeordneten Norbert Lins erfahren.

Ganz besonders erfreut war die Reisegruppe darüber, dass extra und nur für diesen Programmpunkt einzelne JUler nachrückten, um mit dabei zu sein. Hier zeigte sich einmal mehr, dass der Jungen Union Sigmaringen politische Jugendarbeit wichtig ist.

Abends ging es dann in die Altstadt, wobei neben dem Verweilen auch die freiwillige Teilnahme eines Gottesdienstes im Straßburger Münster möglich war, was von einigen JUlern wahrgenommen wurde.

Am nächsten Tag des europäischen Wochenendes ging es über den Rhein in den Europapark nach Rust bei Freiburg. Allerlei Fahrgeschäfte und Shows lockten. Vor allem wurde zum Leidwesen des Vorsitzenden darüber abgestimmt, dass die komplette Gruppe die größte Achterbahn „Silver Star“ gemeinsam fahren müsse. Was dann auch so umgesetzt wurde.

Am Ende unseres europäischen Wochenendes bedankte sich Matthias Bohner bei der Gruppe für die schöne Zeit zusammen und bemerkte, dass wir von der JU den europäischen Spirit nun mit ins Europawahljahr 2024 nehmen können.