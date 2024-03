Es wird Frühling im Aach-Tobel zur Märzenbecherblüte

Frühlingserwachen im Oberen Aachtal: Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Scheer unternahm eine Märzenbecherwanderung bei Taisersdorf im Aach-Tobel. Schon bei der Anfahrt zum Wanderziel wurde die Gruppe von einer herrlichen Alpenpanorama mit noch Schnee bedeckten Berggipfeln der Alpen belohnt.

Die Salemer Aach durchströmt als Lebensader den Linzgau. Sie hat sich bei Taisersdorf bis zu 120 Meter in das weiche Molasse-Gestein eingegraben. Der Tobel befindet sich auch heute noch in lebhafter Erosion mit steil abfallenden Hängen. Von den seitlichen Tobeln fließen kleine Quellbäche der mäandernden Aach zu. Bemerkenswert ist im Frühjahr die Vegetation in der Au und Schlucht Wäldern wegen des feuchten und kühlen Klimas durch seine Märzenbecherblüte und den Duft nach würzigem Bärlauch. Über einen Steg und eine Furt über die Aach gelangten wir zu den Märzenbechern. Über einen Staudamm gingen wir auf die Höhe von Bärenweiler. In der Ferne konnten wir noch den Turm von Hohenbodmann erkennen. Durch Ostplantagen gingen wir wieder ins Tal zum Ausgangspunkt. Unterwegs setze noch der Regen ein, bevor wir am Parkplatz ankamen. Aber schön war es dennoch.