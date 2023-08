Erstes Event der TTG Sigmaringen/Laiz voller Erfolg

Die Tischtennisgemeinschaft Sigmaringen/Laiz (TTG) meldet sich als Ausrichter mit drei aufeinanderfolgenden TTBW–Races, der mittlerweile schon scheidenden Tischtennis–Race–Saison, zurück — in Zukunft sind noch mehr dieser Veranstaltungen geplant, vor allem auch regelmäßig!

Zwölf tapfere Recken fanden sich zu jedem Race in unseren heiligen Hallen ein, um in entspannter Atmosphäre spannende Partien zu bestreiten. Die Teilnehmer nahmen teilweise über eine Stunde Fahrzeit in Kauf, um am Race teilzunehmen. Sie kamen aus Deuchelried, Aldingen, Bad Waldsee, Ehingen und Immenstaad. Wie immer war für jeden der Spieler etwas dabei — es sind alle unterschiedlicher Spielstärke angetreten.

Am Ende war es Flo Joos vom SV Deuchelried, der nach neun Stunden (!) Spielzeit alle drei Races souverän ohne Spielverlust für sich entscheiden konnte.

In den kurzen Zwischenpausen sorgten Steffi Bastian und Stefan Gries mit warmen Wienerle, gut belegten Wecken, Kuchen und Getränken für das leibliche Wohl.

Das nächste Race findet am 15. Oktober in der Sporthalle in Laiz statt — Zuschauer sind herzlich willkommen!