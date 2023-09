Erste Schulwoche am Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal

Unsere neuen Fünfer starteten am Dienstag, 12. September, mit einer schönen und herzlich gestalteten Einschulungsfeier. Die Programmpunkte dafür kamen aus den Lerngruppen 6 und den Fächern Musik, Deutsch und Englisch sowie der Grundschule. Dann nutzten wir die erste Woche zum Kennenlernen, machten eine Schulhausrallye und wurden auf dem Weg ein Team zu werden von der Schulsozialarbeit durch Teamspiele unterstützt. Außerdem fand bereits in der ersten Woche ein Klassenfrühstück statt. Die Lerngruppen waren sehr gespannt auf jegliche Abläufe an der GMS und ihre Fächer, weshalb sie auch am Freitag mit ihren regulären Stundenplänen starten durften. Unsere neuen Fünfer sind super angekommen und sind schon voll integriert!

Die Einschulungsfeier für unsere Erstklässler fand am Mittwoch in der ersten Schulwoche statt. Alle Dritt- und Viertklässler sangen aus vollem Halse die Schulhymne, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler zu begrüßen. Wie schon im letzten Schuljahr gab es am selben Tag zwei Feiern, die Klassen 1a/b starteten eine Stunde früher, für die Klassen 1c/d/e ging es eine Stunde später los. Nachdem die Schulleiterin Frau Hertle alle Neuankömmlinge mit ihren Eltern und Verwandten begrüßt hatte, präsentierte die Klasse 3/4a ihren einstudierten Rap und ein Rollenspiel zum Thema: Sich streiten und wieder versöhnen. Nun folgte die Aufnahme der Einser in unsere Schulgemeinschaft. Mamas und Papas begleiteten ihr Kind zum Schultor. Dies wurde von einer meditativen Musik begleitet. Es gab sehr bewegende und emotionale Augenblicke! Danach machten sich die „Schultütenträger und Bleistiftspitzer“ mit ihren jeweiligen Lehrerinnen auf den Weg in den Unterricht. Für die Eltern gab es in der Schulmensa eine Bewirtung von unseren Schulbegleiterinnen und der FSJlerin. Um 11 bzw. 12 Uhr wurden die Schützlinge nach ihrer ersten gemeinsamen Unterrichtsstunde wieder abgeholt. Bestimmt hatten sie ganz viel zu erzählen!

Natürlich kamen auch die anderen Schülerrinnen und Schüler nicht zu kurz. Montags wurden sie herzlich von ihren Lerngruppenleiter*innen / Klassenlehrer*innen empfangen. Unseren gemeinsamen Start feierten wir am Donnerstag mit einer kleinen Schulversammlung. Dort erhielten die Klassen eine Schatzkiste mit Spiegel, denn wir wollten unseren größten Schatz schon hineinpacken. Unsere Schülerinnen und Schüler.