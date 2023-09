Erste Einschulungsfeier in der Waldorfschule

Passend zur Erntezeit eröffnete am 15. September die „Freie Waldorfschule Linzgau“. Drei Jahre benötigte die Initiative und fruchtete dank vieler Hände Arbeit in kleine Gemeinschaft am Ortsrand von Burgweiler.

Die Einschulung für die 22 Schüler und Schülerinnen fand in der Turnhalle von Burgweiler statt: zukünftige Musiklehrerin und Leitung Martina Etterich eröffnet das Fest, indem sie zarte Klangkörper bespielte. In der ersten Reihe sah man große, neugierige Kinderaugen, welche mit gebannter Aufmerksamkeit das Geschehen bestaunten. Nach einer kurzen Ansprache der jeweiligen Vorstandsmitglieder, erzählte die Gründungslehrerin Sabine Holst ein Märchen, in dem zwei Kinder kostbare Entdeckungen machen.

Für den Willkommensgruß durfte jedes einzelne Kind unter einen großen, naturgetreuen Regenbogen schreiten, welcher aus sieben farbigen Seidentüchern über das Kind emporgewölbt wurde. Am Ende des Weges stand die Lehrerin und begrüßte den neuen Ankömmling mit der Hand und einer Sonnenblume zum Geschenk. Es leitete und begleitete eine feierliche Stimmung ein und man konnte Freude, Ergriffenheit und liebevollen Stolz wahrnehmen.

Das Kammerorchester Lautenbach umrahmte die Veranstaltung musikalisch und sorgte für tiefe Emotionen. Zum Abschluss wurden die Kinder mit dem Eingangslied „Auf der Erde steh’ ich gern, fest mit beiden Beinen ...“ verabschiedet und sie gingen gemeinsam zum ersten Mal mit der Lehrerin und ihrer naturpädagogischen Klassenbegleitung Hagai Marom in ihr Klassenzimmer, um die erste Schulstunde zu erleben.

Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde blieben zurück und warfen einen letzten Blick auf die Schönheit dieser Stunde. Während frisch gebackene Dinnete gemeinsam verspeist wurden, konnten neue Bekanntschaften gemacht werden, bis die Kinder glücklich aus dem Schulhaus stürmten und ein Junge rief: „Mama, ich habe schon ganz viel gelernt!“ Die besten Wünsche und ein langes, schöpferisches Leben richten wir an die Schule, an alle Beteiligten und vor Allem: an die Kinder.

Am Freitag, 27. Oktober, fand ab 14 Uhr ein Tag der offenen Tür im Schulgebäude in Burgweiler statt.