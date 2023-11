Eröffnung der Begegnungsstätte im Storchenhof

Am Sonntag, 12. November, konnten wir mit zahlreichen Gästen unser Bürgerkaffee eröffnen. Unter den Besuchern war auch unser Landtagsabgeordneter Klaus Burger mit Gattin. Uns war es ein besonderes Anliegen, den Spendern der Aktion „Crowdfunding ‐ Eine Küche für die Begegnungsstätte“, unterstützt durch die Volksband Bad Saulgau, zu danken. Ebenso galt unser Dank der Kreissparkasse, die uns die für ein Kaffee erforderliche Kuchentheke finanzierte. Den Bürgern wurde mit diesem Raum ein langgehegter und immer wieder geäußerter Wunsch erfüllt. Doch um Wünsche erfüllen zu können, geht oftmals ein längerer Prozess der Vorbereitung und des Planens voraus. So auch hier. Gemeinsam mit Vincent v. Paul, Herrn BM Hoppe und dem Gemeinderat konnte zunächst eine tragfähige Basis geschaffen werden. Darüber hinaus bedurfte es natürlich finanzieller Mittel, die mit Hilfe verschiedener Aktivitäten seitens der Bürgergemeinschaft ebenfalls dazu beitrugen, einen Grundstock zu bilden. Für diese professionelle Zusammenarbeit, vor allem mit Herrn Bürgermeister Hoppe und dem Gemeinderat, für das gemeinsame Bemühen um gute, konstruktive und effektive Lösungen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Auch eine Delegation der Musikkapelle gab unserer Eröffnung einen feierlichen Rahmen. Bereits jetzt, zum Zeitpunkt unserer Eröffnung des Storchenhofs, freuen wir uns über Anfragen zur Nutzung desselben. Nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön all denen, die auf irgendeine Weise mitgeholfen haben, durch diesen gelungenen Umbau des Gebäudes einen Raum für die ganze Bevölkerung zu schaffen.

