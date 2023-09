Erlebnistag mit Bahn und Schiff

Bei strahlendem Sonnenschein starteten die Seniorinnen und Senioren der Alterswehr, Abteilung Bogenweiler, am Dorfgemeinschaftshaus mit dem Bus zur jährlichen Ausfahrt, die unter dem Motto stand „Ein Erlebnistag mit Schiff und Bahn“.

Erster Halt war Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach einem kurzen Rundgang durch das Eisenbahnmuseum im Zollhaus, hieß es „Einsteigen bitte“ in die Sauschwänzlebahn zur Fahrt durch Tunnels, Brücken, das wunderschöne Wutachtal in nostalgischem Flair. Das Ziel der 25 Kilometer langen Strecke war der Ort Weizen im Landkreis Waldshut. Dort wurde die Reisegruppe im Gasthaus zum Kreuz gastfreundlich aufgenommen und bestens bewirtet.

Anschließend ging es mit dem Bus weiter nach Schaffhausen. Dort lud die Uferpromenade mit ihren Cafés und Ruhebänken zum Verweilen ein. In der schönsten Nachmittagssonne ging es dann weiter auf das Schiff „Arenenberg“ in Richtung „Stein am Rhein“. Ein herrliches Panorama bot sich links und rechts des Rheins. Schöne Wohnanlagen, Brücken, Dörfer, Weinberge in Steillage waren vom Oberdeck des Schiffes zu bestaunen. Nach circa zwei Stunden legte das Schiff in Stein am Rhein an. Auch auf dem Weg von der Schiffsanlegestelle zum Bus konnten noch schöne Parkanlagen, prächtige Bauwerke und liebevoll gepflegte Blumeninseln bestaunt werden, bevor mit dem Bus die Rückreise in Richtung Bogenweiler startete.

Zum Abschluss bedankte sich Josef Halder beim Busfahrer für die angenehme Fahrt und bei allen Teilnehmern für das gute und rücksichtsvolle Miteinander.