Erinnerung an Zirkus Renz wurde zum Siegertitel gewählt

Die Musikkapelle Oberschmeien präsentierte am Vorabend zum ersten Advent den Zuschauern beim Blas- und Volksmusikabend ein vielseitiges Programm.

Nach der Begrüßung durch Alexander Mania eröffnete die Musikkapelle Oberschmeien unter der Leitung ihrer Dirigentin Stephanie Hoch mit dem klangvollen „William Tell March“ schwungvoll den Abend.

Mit dem Stück „Mit dir zu gehn“ aus der Feder von Peter Schad zauberte das Gesangsduo Carolin und Harald Spec ganz viele Gefühle in die Halle. Mit den Hits aus Walt Disney’s Klassiker „Aladdin“ wagte sich die Dirigentin an die zauberhafte Geschichte um Aladdin, den Dschinni und Prinzessin Jasmin. Nach diesem orientalischen Abenteuer kehrte die Kapelle zur böhmischen Blasmusik mit der gefühlvollen Polka „Unsere schöne Zeit“ zurück.

Im Anschluß führte Alexander Bippus-Jäger als Vertreter des Blasmusikverbandes, Ralf Hanner und Alexander Mania vom Vorstandsteam sowie die Jugendleiter Lisa Arnold und Bianca Reichle die Ehrungen verdienter Musikerinnen und Musiker durch.

Nach der Pause wurde es rockig auf der Bühne: Mit dem Klassiker „Don’t stop believin“ der amerikanischen Rockband Journey startete die Kapelle in den zweiten Teil des Abends. Anschließend erlebten die Zuschauer was mit einer Tuba so alles möglich ist - Solist Helmut Baier zauberte virtuos auf seiner Tuba bei „Erinnerung an Zirkus Renz“. Die vielen Zugabe-Rufe ließen dabei schon erahnen, wohin an diesem Abend die Auszählung der Stimmzettel gehen könnte. Mit dem Welthit „Only you“ wurde es noch einmal emotional: Das Tenorhorn- und Tuba-Register zeigte dabei ihr Können auf. Mit der klangvollen Polka „Eine letzte Runde“ setzte die Kapelle schließlich ein Ausrufezeichen hinter einen gelungenen Abend.

Die Auszählung der Stimmzettel brachte folgendes Ergebnis: Die Zuschauer wählten „Erinnerung an Zirkus Renz“ zum Siegertitel des Blas- und Volksmusikabends. In ihren Schlussworten bedankten sich Alexander Mania und Stephanie Hoch beim Publikum und den Helfern des Abends. Der Siegertitel wurden nochmals vorgetragen. Doch damit gab sich das Publikum noch nicht zufrieden - ohne weitere Zugaben durfte die Kapelle die Bühne nicht verlassen.