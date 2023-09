Erfolgreiches Kastanienfest in Fulgenstadt

Am ersten Septemberwochenende fand wieder das traditionelle Kastanienfest in Fulgenstadt statt. Der Freitag startete gleich mit zwei Bands und jede Menge feierlustiger Gäste. „PERBLECHS“ und „ALBSOUND“ sorgten für gute Stimmung und die Musiker um Vorstand Rolf Zubler für die passende Oktoberfest–Atmosphäre.

Nachdem am Samstag in diesem Jahr die Türen geschlossen geblieben sind, haben sich am Sonntag nach dem Gottesdienst, welcher von der Reuteband Fronhofen umrahmt wurde, die Reihen neben und in der Halle schnell gefüllt.

Zum Frühschoppen platzierten sich die Musikanten aus Altshausen auf der Bühne, um die Gäste zu unterhalten. Diese genossen das Mittagessen bei strahlendem Sonnenschein und auch am Nachmittag war das Musikfest bei Kaffee, Kuchen und ofenfrischen Dennete gut besucht.

Am Montag wurden jegliche Erwartungen übertroffen. Der Wettergott hat es auch an diesem Tag gut mit den Fulgenstädtern gemeint und so konnte die Stadtkapelle Mühlheim im Freien zum Feierabendhock spielen und die vielen Gäste unterhalten. Bei abwechslungsreicher Vesperkarte ging wieder ein erfolgreiches Kastanienfest zu Ende.