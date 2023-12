Erfolgreiches Jahreskonzert des Musikverein Hettingen

In der festlich geschmückten Laucherttalhalle erlebten die Musikfreunde in Hettingen am 2. Dezember den musikalischen Höhepunkt des Jahres. Der Abend begann mit einer hervorragenden Darbietung der Jugendkapelle „Around the Sound“ unter der Leitung von Dirigent Simon Lieb. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten ihr Talent und eröffneten den Abend mit einem vielversprechenden Auftakt.

Unter der Leitung von Dirigent Martin Hohmann präsentierte der Musikverein Hettingen daraufhin ein beeindruckendes Repertoire, das von klassischen Werken bis zu zeitgenössischen Hits reichte. Ein Höhepunkt des Programms war das konzertante Stück „Red Rock Mountain“ aber auch Märsche und Polkas kamen nicht zu kurz. Das Genre Rock und Pop wurde mit den Stücken „Queen Greatest Hits“ und „80er Kult(our)“ bedient. Mit dem bekannten Weihnachtslied „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ wurden die Zuhörer auf die Adventszeit eingestimmt.

Die Zuhörer waren begeistert von der Vielseitigkeit und dem Können des Musikvereins Hettingen. Die lebendigen Darbietungen unter der klaren Leitung von Dirigent Martin Hohmann schufen eine unvergessliche Atmosphäre.

Besonders erwähnenswert sind auch die vereinsinternen Ehrungen, die von Norbert Lieb vorgenommen wurden. Geehrt wurden Martin Hohmann, Frank Businger und Ina Brehm für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.

Die Verbandsehrungen wurden vom Bezirksvorsitzenden Bezirk III Blasmusikverband Sigmaringen, Anton Böll, vorgenommen. Für ihre 20-jährige Treue und Engagement im Verein wurden Jana Zilian und Katja Gomeringer geehrt.

Der Musikverein Hettingen bedankt sich herzlich bei allen Besuchern, Sponsoren und Helfern, die dieses Konzert zu einem besonderen Ereignis machten.