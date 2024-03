Erfolgreiche Zugübung des DLRG Bezirks Federsee

Am vergangenen Wochenende beteiligten sich 26 Einsatzkräfte aus dem Bezirk Federsee, der die Landkreise Sigmaringen und Biberach umfasst, an einer großen Zugübung in Ertingen. Das Szenario der Übung war das Verschwinden einer Person nach einem Fest um die Schwarzachtalseen.

Die Suchaktionen konzentrierten sich auf Ertingen, insbesondere auf die Bereiche um die Stege des Badesees, sowie die Donau bei Binzwangen. An beiden Orten gab es Hinweise auf den Verbleib der vermissten Person. Mit einem eingespielten Team aus Tauchern und Strömungsrettern wurde intensiv nach der vermissten Person gesucht.

Dank des „Einsatzes“ der Rettungskräfte konnte die vermisste Person schließlich am Ufer der Donau aufgefunden werden. Sie wurde von Strömungsrettern mit einem speziellen „Boot“ an die andere Uferseite gebracht und konnte dort vom „Rettungsdienst“ in Obhut genommen werden.

Diese erfolgreiche Übung unterstreicht nicht nur die hohe Effizienz und das Engagement der Rettungskräfte aus dem DLRG Bezirk Federsee, sondern zeigt auch die Wichtigkeit solcher Übungen für die Vorbereitung auf Ernstfälle.

Für all jene, die sich ebenfalls aktiv in der DLRG engagieren möchten, besteht die Möglichkeit, sich bei einer Ortsgruppe in ihrer Nähe zu melden. Ihre Unterstützung ist von unschätzbarem Wert für die Sicherheit unserer Gesellschaft.

Weitere Informationen zur Arbeit der DLRG: DLRG Bezirk Federsee, https://bez-federsee.dlrg.de/