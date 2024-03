Erfolgreiche Biotopgestaltung im Kloster-Apfelgarten

Anfang März hatten die BODEG (Naturpark-Apfelsaft-Projekt) und das Naturschutzzentrum Obere Donau zu einer Mitmachaktion in den Kloster-Apfelgarten eingeladen. Gemeinsam wurden Biotope angelegt, um für verschiedene Tiere passenden Lebensraum auf der Obstbaumwiese zu schaffen. Im vergangenen Jahr hat die BODEG die Bewirtschaftung des klösterlichen Apfelgartens in Beuron übernommen. Im Laufe der nächsten Jahre möchte die BODEG mit Unterstützung des Naturschutzzentrums den Apfelgarten in eine struktur- und artenreiche Streuobstwiese weiterentwickeln. Beim Arbeitseinsatz wurde der Grundstein hierfür gelegt: mit freiwilligen Helfern wurden Benjeshecken, Totholzbiotope, Lesesteinriegel, Sandbiotope und offene Bodenstellen angelegt sowie Kahlstellen im Grünland mit gebietsheimischem Saatgut artenreicher Blumenwiesen eingesät. Vielen Dank an alle Helfer!

