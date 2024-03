Erfolgreiche Abzeichenprüfung beim RFV Herbertingen

Der Reitsport unterscheidet sich zu vielen anderen Sportarten dadurch, dass zwei Lebewesen voneinander abhängig sind, beide entsprechend ausgebildet werden müssen und das Vertrauen vorhanden sein muss.

Gut ausgebildete Pferde mit vertrauensvollen und gutmütigen Charakteren sind die Garanten für eine gute Jugendausbildung.

Jugendliche und ihre Eltern sollen von und mit den Pferden lernen, Erfahrungen sammeln und sich aus- und weiterbilden. Ziel der Jugendausbildung im Pferdesport ist zum einen das Reiten selbst, der korrekte und faire Umgang mit dem Lebewesen Pferd und nicht zuletzt auch die Fürsorge.

Dazu gehört die richtige und passende Ausrüstung. Zwickt das Zaumzeug oder passt der Sattel nicht, führt das zu gesundheitlichen Schäden. Nur gutes Heu und Kraftfutter sollen verfüttert werden. Stall und die Haltung sollen artgerecht sein.

Das alles will gelernt sein und gehört zur korrekten Grundausbildung.

Deshalb werden zu den regelmäßigen Übungsstunden auch Theorie und Praxis im Umgang mit dem Partner Pferd angeboten.

Um dies nachhaltig umzusetzen, wurden für das Frühjahr die Reitabzeichenprüfung und der Pferdeführerschein geplant.

Gleichzusetzen mit dem Erwerb eines Führerscheines wird den Reitern und Auszubildenden in der Prüfung die Fähigkeit im Umgang mit den Pferden bestätigt und das in den jeweiligen Leistungsklassen.

Am 17. Märzwar es so weit. Alle 31 Teilnehmer haben beim RFV Herbertingen den Pferdeführerschein und die Reitabzeichen erfolgreich bestanden.

Das Richterkollegium Inka Held und Philipp Gessler nahmen sich viel Zeit und ergänzten so manche Vorführung mit konstruktiven und motivierenden Beispielen aus der Praxis. Sie waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden. Vorbereitet wurden die Teilnehmer in zahlreichen Übungsstunden in Dressur, Springen, Theorie und Bodenarbeit vom Ausbilderteam des RFV Herbertingen, bestehend aus 9 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die alle die Qualifikation zum Trainerassistenten, Trainer C und B haben.

