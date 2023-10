Zwei Bäume sind in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli bei einem Sturm in Enzkofen umgefallen: Einer von ihnen auf die Straße und der zweite auf das Haus der 77-jährigen Ursula Dinser. Dabei wurde ihr Haus beschädigt.

Bis heute hat ihre Versicherung den Schaden nicht beglichen. Eine Schuld daran sieht Dinser bei der Gemeinde Hohentengen, der die Bäume gehört haben.

Haus wird durch Baum beschädigt

Dinser war an dem Sturmabend von einem lauten Geräusch geweckt worden. Als sie gegen 23 Uhr aus dem Fenster geschaut hat, stand bereits die Feuerwehr vor ihrem Haus. „Der Baum vor dem Haus war etwa auf Höhe der Dachrinne von meinem Haus“, sagt Dinser.

Ein Stück Stein ist aus dem Fenstersturz gebrochen. (Foto: Julia Brunner )

Durch die umgefallene Linde sind Schäden an ihrer Dachrinne, der Lampe an ihrer Haustür und an einem Fenster entstanden. „Den Fenstersturz hat es frisiert“, sagt sie und zeigt auf einen Stein, der aus dem Gemäuer gebrochen ist. Schon seit zwei Jahren hat sie Befürchtung gehabt, dass die Bäume umstürzen werden.

Dinser macht der Gemeinde Hohentengen Vorwürfe. Nachdem sie die umgefallenen Bäume der Gemeinde gemeldet hatte, wurde ihr geraten, den Schaden bei ihrer Versicherung zu melden. Die Gemeinde hätte dann angegeben, dass die beiden Bäume aufgrund des Sturms umgefallen seien.

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Peter Rainer äußert sich auf SZ-Anfrage zu dem Fall. Dieser sei nach Ansicht der Gemeinde durch höhere Gewalt durch einen extremen Sturm verursacht worden. Deshalb sei die Gemeinde Hohentengen nicht ersatzpflichtig.

Diese Einschätzung sei auch Dinser und ihrem Anwalt mitgeteilt worden. Da die Gemeinde nicht wisse, ob sich aus der Situation eine rechtliche Auseinandersetzung ergibt, will Rainer sich nicht weiter dazu äußern.

Den Angaben der Gemeinde widerspricht Dinser. Seit die Linden vor etwa 30 Jahren vor ihrem Grundstück gepflanzt wurden, habe sich niemand von Seiten der Gemeinde um die Bäume gekümmert, sagt sie.

Sie standen auch wie in einem Betonkübel dort. Unten drin war statt Erde nur viel Gestein. Ursula Dinser

Auch ihr Nachbar bestätigt, dass er nie jemanden gesehen hat, der die Bäume zum Beispiel zurückgeschnitten hat. „Sie standen auch wie in einem Betonkübel dort. Unten drin war statt Erde nur viel Gestein“, so Dinser. Deshalb hätten die Wurzeln der Bäume keinen Halt gehabt.

Ein älteres Foto zeigt die beiden Linden, die bei dem Sturm umgefallen sind. (Foto: privat )

An dem Baum, der vor dem Haus eines Nachbarn steht, zeigt sie, wie die Linde vor ihrem Haus eingepflanzt gewesen war: Asphalt und Steine bedecken den gesamten Boden um den Baumstumpf.

Baumwurzel wurde monatelang nicht abtransportiert

Von ihrer Versicherung hat Dinser noch keine Zusage für einen Schadensersatz erhalten. Ihr Anwalt hat vor einem Monat von der Gemeinde die Information erhalten, dass das Wurzelwerk aufgeräumt sei. Dem widerspricht Dinser.

Zwar wurden die beiden Bäume wenige Tage nach dem Sturm von der Gemeinde abtransportiert, doch vor ihrem Haus hing der etwa ein Meter lange Baumstumpf mit Wurzelwerk mehrere Monate schräg aus der Erde am Gehweg.

„Das ist unverantwortlich gewesen wegen der Unfall- und Verletzungsgefahr für Passanten“, sagt Manfred Geiselmann, ein Freund der Familie. Seit Juli hat Dinser bei der Gemeinde nachgefragt, wann der Stumpf entfernt wird.

Erst als Geiselmann kürzlich erneut nachgehakt hat, wurden die Reste der Linde abtransportiert. „Ich möchte die Dachrinne wieder ganz haben und die Lampe“, sagt Dinser. Immerhin, Gemeindemitarbeiter hätten Dinser beim Abtransport der Baumwurzel versprochen, dass sie mit einer Hebebühne kommen und ihre Dachrinne richten werden.

Ein bitterer Nachgeschmack bleibt aber. Manfred Geiselmann

„Wenn das Versprechen eingehalten wird, soll es so für mich in Ordnung sein“, sagt sie. „Ein bitterer Nachgeschmack bleibt aber“, fügt Geiselmann an. Eine Konsequenz hat Dinser für sich schon gezogen: Nachdem sie 20 Jahre das Amtsblatt in Enzkofen austragen hat, hat sie vor Kurzem der Gemeinde gekündigt.