Der Reiterhof Birkenhof in Ennetach hat am Wochenende sein sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. Die Besucher konnten sich an einem Programm erfreuen, sich an kulinarischen Köstlichkeiten bedienen und bekamen Einblicke in die tägliche Arbeit von Henning und Michaela Roese. Sie ist Sonderschullehrerin und Reittherapeutin sowie B-Reittrainerin, ihr Mann Henning ist Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Pferdehaltung. Ein Paar, das mitten im Leben steht und für Reitinteressierte immer ein offenes Ohr und ein spannendes Angebot bietet.

Am Anfang waren es vier Pferde und eine Vision

Höhepunkt des Fests waren in jedem Fall die nachmittäglichen Aufführung der verschiedenen hofeigenen Leistungsklassen. „Vor 15 Jahren“, sagte Michaela Roese, „standen wir schon einmal hier, mit vier Pferden und einer Vision: „Ein Reitstall für und mit Kindern soll es sein, die den gemeinschaftlichen und fürsorglichen Umgang mit den Pferden lernen und die Pferde ein artgerechtes Leben erfahren dürfen.“ Derzeit werden täglich die 14 eigenen Reitpferde sowie auch die privat eingestellten Pferde versorgt.

Ein kleines Paradies

In den vergangenen Jahren hat sich der Birkenhof in der Region und darüber hinaus etabliert. Die steigenden Zahlen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die sich dem Reitsport verschrieben haben, bestätigen dies. „Dank der großzügigen Unterstützung von Eltern, Freunden und Gönnern haben wir auch die Phase der Coronakrise glimpflich überstanden“, sagen Michaela und Hennig Roese. Das heilpädagogische Reiten sowie die individuellen Reittherapien komplettieren das Gesamtangebot auf dem Ennetacher Birkenhof. Hier findet die Familie Roese ein kleines beschauliches Paradies für Pferde und sich selbst.

Die Nachwuchsreiter zeigen vor Publikum eine tolle Quadrille. (Foto: Michael Jäger )

In den vergangenen Wochen haben die Birkenhofkinder und -Jugendlichen mit der Unterstützung von Michaela Roese und Cornelia Holzhauer eine bunte Reitershow einstudiert. Aus der Feder von Cornelia Holzhauer entstammt auch der Inhalt der Vorstellung „Popcorns Reise um die Welt“, die in einer eindrucksvollen Reitershow den dichtgedrängten Festbesuchern am Dressurparcour geboten wurde. Popcorn, ein Minishetty, zog mit seinem Freund Teddy in die Welt hinaus. Über Afrika nach Amerika sowie von Spanien und zuletzt nach Ungarn zogen sich die reiterlichen Darbietungen. Zu jedem dieser Länder zeigten die unterschiedlichen Leistungsgruppen hoch zu Ross, was im Einklang mit Pferd und Reiter möglich ist.

Ponys und Westernlook

Die Jüngsten vom Mini Club starteten mit ihren Ponys die Vorstellung. Hier zeigte sich, wie die Größeren den Kleineren unterstützend zur Seite stehen. Im Westernlook wusste der Grundkurs mit einer leichten Quadrille das Publikum zu begeistern. Gespickt waren die Darbietungen aus einzelnen Elementen des Dressurreitens. Die Endquadrille der Fortgeschrittenen spiegelte die Entwicklungsfähigkeit von Pferd und Reiter wider. Viele der heutigen Erwachsenen waren Kinder der ersten Stunde, erklärt Michaela Rose, dies zeige aber auch, dass auf dem Hof einen genialen zwischenmenschlichen Umgang im Miteinander gepflegt werde.

Ein Lied für den Hof

Mit der expliziten Laudatio der Familie Roese an die vielen Helfer und Sponsoren, die mit Geld- und Sachspenden dieses Reiterhoffestes unterstützt und begleitet haben, ging eine beeindruckende Reitershow zu Ende. Zum großen Finale, versammelten sich nochmals die Birkenhofkinder auf dem Reitplatz und erfreuten sich am langanhaltenden Beifall ihrer Zuschauer. Als Dank an das Reiterhofehepaar Roese sangen die Kinder und Jugendlichen das von Cornelia Holzhauer geschriebene „Birkenhof Lied“ welches von Kevin Leipziger arrangiert wurde.