Nabu-Vortrag zu Mengens Blumen

Die Nabu-Ortsgruppe Mengen-Hohentengen-Scheer-Ostrach lädt zu einem Vortrag am Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr ins Gasthaus Adler in Ennetach. Wie aus der Ankündigung hervorgeht, wird Referent Alfred Bauernfreind aus Sigmaringen Blumen vorstellen, die in der Umgebung von Mengen zu finden sind und Wissenswertes zu ihnen erklären. Dabei werde er auch weniger bekannte Einblicke in Pflanzen aus den Wäldern, Wiesen, Felsen und Äckern wie etwa ihre Herkunft oder Bedeutung in der Kunstgeschichte geben. Ebenso sollen auch Schutzmaßnahmen für seltene und gefährdete Arten angesprochen werden.