Literarische Schätze gibt es beim Bücherflohmarkt zu entdecken

Der Bücherflohmarkt im Bürgerhaus Ennetach findet wieder am Sonntag, 19. November, statt. Von 13.30 bis 16.30 Uhr ist die Jagd auf Bestseller aus zweiter Hand eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuelle Liebesromane, Krimis oder Fantasy-Schmöker sind ebenso zu finden wie Kinderbücher oder antiquarische Seltenheiten. Über 70 Verkäufer haben sich angemeldet und bieten ihre Leseschätze feil. Das Organisationsteam der Turnabteilung des Sportverein Ennetach bietet zudem ein Lesecafé an. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07572/8486.