Gutes für Leib und Seele

Dank seiner rührigen und kompetenten Leiterin Waltraud Marschall verfügt der Kirchenchor Ennetach über hervorragend geschulte Stimmregister und agiert auf einem herausragende Niveau. Dies zeigte sich einmal mehr während des diesjährigen Adventskonzerts, das der Chor gemeinsam mit der Jugendschola sowie Gastsängerinnen und -sängern in der voll besetzten Pfarrkirche Sankt Cornelius und Cyprian gestaltete. Die musikalische Begleitung lag bei einem sechsköpfigen Streicherensemble, zwei Trompetern und dem Organisten Thomas Rapp.

Den Konzertbeginn übernahm der Kirchenchor und gab mit dem Adventslied „Gott, heilger Schöpfer aller Stern“ des Reformators und Martin Luther-Zeitgenossen Thomas Müntzer, eine erste exquisite Visitenkarte ab. Thomas Rapp begleitete an der Orgel mit dezentem Spiel und bewies schon hier, wie gut er sich auf Singstimmen einstellen kann. Dass er nicht nur ein erfahrener Liedbegleiter, sondern auch ein sehr versierter Solist ist, zeigte seine Interpretation von Baltassare Galupps Sonate in g-Moll und Walthers „Concerto des Signr. T. Albinoni“.

Im ersten Teil des Konzerts kam der Chor mit zwei weiteren Stücken, „Tauet ihr Himmel von oben“ von J. M. Michel und Glucks „Hoch tut euch auf ihr Tore der Welt“ zum Einsatz. Zwischen den Chorsätzen intonierten Katharina Ott und Daniel Ostermaier jeweils eine Arie aus Händels Oratorium „Der Messias“.

Welches Stimmenpotential bereits in der Jugendschola vorhanden ist, zeigte sich am Beispiel der beiden Sopranistinnen Inga Baur und Magdalena Schmucker. Die jungen Sängerinnen brillierten als Duo in Mozarts Vertonung des alten Gebets „Sub tuum praesidium“. Danach gliederten sie sich nahtlos in die Schola ein, um gemeinsam „Gelobet sei der da kommt“ des barocken Komponisten Dedeking sowie „The Colours of Christmas“, ein Stück des 1945 geborenen Briten John Ruther zu interpretieren. Zum Erlebnis wurden auch die beiden Soli von Viktoria Matt. Mit ihrer volumenreichen in allen Lagen tragenden Sopranstimme faszinierte sie mit Hamiltons „Ave Maria“. Desgleichen beeindruckte sie mit Mozarts „Tu Virginum Corona“, diesmal am Piano begleitet von Thomas Rapp.

Im Hauptteil des Konzerts wurden die Solostimmen mit dem Chor zu Mozarts Messe in C-Dur KV 220 zusammengeführt. Das Werk, auch als „Spatzenmesse“ bekannt, zählt zu den zwar kurzen, doch durch den Einsatz von Bläsern, hier von zwei Trompetern (David Will, Elmar Teufel), gleichermaßen feierlichen Messen. Begleitet von dem Streicherensemble (Carolin Müller, Svetlana Shtilkind, Magdalena Schmucker, Ute Dorn, Elisabeth Gerstetter, Christoph Dorn) präsentierte sich der Chor in Hochform: Klare Sopranstimmen, prägende Tenöre und Bässe. Mit Johann Sebastian Bachs Aufruf „Freut euch alle“ ging ein Adventskonzert zu Ende, bei dem sich erfüllte, was Pfarrer Stefan Einsiedler bei seiner Begrüßung gewünscht hatte: „Möge es dem Leib und der Seele guttun.“