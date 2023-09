Glaubensseminare mit Pfarrer Leo Tanner

Unter dem Motto „Komm und sieh!“ finden im katholischen Gemeindehaus Tonja in Ennetach an sieben Abenden Glaubensseminare statt. Referent ist Pfarrer Leo Tanner aus dem schweizerischen Jonschwil. Das Dekanat Bad Saulgau und die katholische Kirchengemeinde St. Cornelius und Cyprian bieten dabei die Möglichkeit, den Glauben neu zu entdecken. Jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr finden die Glaubensseminare „der besonderen Art“ statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Seit dem Jahr 1987 führt und Pfarrer Leo Tanner Glaubensseminare in seiner Heimat und im ganzen süddeutschen Raum durch. „Mal locker, entspannt und doch ernsthaft“, so der Referent. Geprägt von einem einfachen Elternhaus, verkündet er dabei in verständlicher Sprache lebensnah den christlichen Glauben. Dabei ist es bei seinen Seminaren, Glaubenswochenenden, bei Weiterbildungen und auch in seinen Büchern ein Anliegen, die Bibel als Lebenshilfe und befreiende Botschaft erfahrbar zu machen.

Das Leben stelle die Menschen vor eine tägliche Herausforderung. Das sei Grund genug, sich nicht passiv zu verhalten, sondern hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und dabei die Einstellung zum Glauben und das Verhältnis zur Kirche zu hinterfragen. Dazu biete das Glaubensseminar eine klare Ausrichtung. Man werde erleben, wie sich durch positive Denkanstöße die Charakterstärke und das Selbstwertgefühl auch dank des Glaubens an Gott stärken lassen. Das Ziel der Glaubensseminare sei es, entspannt von Gottes Gegenwart zu erfahren, von seiner Freude und Kraft. „Öffnen Sie dem lebendigen Gott neu die Tür Ihres Lebens“, so Pfarrer Leo Tanner.

Das siebentägige Glaubenssemiar hat folgende Themen und Inhalte: 13. September: Jeder Mensch ein Orginal — „Du bist einzigartig“. Am 20. September: Dimensionen einer Freundschaft — „Damit Dein Leben gelingt“. 27. September: Heilsame Begegnungen — „Lass Dich lieben“. 4. Oktober: Das Fest der Befreiung — „Dir ist vergeben“ (Versöhnungsfeier). 18. Oktober: Die Dynamik des Anfangs — „Was Dich begeistern wird“. 25. Oktober: Menschen des neuen Weges — „Es braucht dein Ja“. 2. November: Die Freude am Glauben — „Du bist gesandt“ (Gottesdienst).

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. So können auch unverbindlich die ersten Treffen als Schnupperabende besucht werden.