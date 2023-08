Die Ennetacher Dorfgemeinschaft ist durch das Unwetter in der vergangenen Woche noch enger zusammengerückt. Die Verantwortlichen der verschiedenen Vereine hätten spontan reagieren und sich zu einigen Änderungen beim Ablauf und den Dimensionen des Dorffests durchringen müssen. In den Augen von Emil Magino, David Hoheisel und Uli Böll vom Organisationsteam sei das hervorragend gelaufen und habe das Gemeinschaftsgefühl weiter gestärkt. Der Zuspruch der Einwohner und Besucher fiel dann auch an beiden Festtagen entsprechend positiv aus.

Schnell umgeplant

Vor allem den Fischereiverein Ennetach hatte das Unwetter hart getroffen und die Hütte zerlegt. Glücklicherweise konnte der Vorsitzende Markus Heim das familieneigene Zelt für seinen Fischereiverein zum Fest bereitstellen. Kurzerhand entschlossen die Vereinsverantwortlichen gemeinsam, die Essensstände der Vereine wie geplant um das Bürgerhaus zu belassen und die Bühne und Sitzplätze im Bürgerhaus zu nutzen. Auch die unkomplizierte Hilfe durch Bürgermeister Stefan Bubeck mit Abstimmung der Stadtwerke habe für zusätzliche Motivation bei den beteiligten Vereinen beigetragen, so die Organisatoren.

Die Mitglieder des Musikverein Ennetach bieten ein unterhaltsames Melodienrepertoire. (Foto: Michael Jäger )

Vonseiten der Festbesucher erfuhren die Veranstalter viele positive Rückmeldungen, sodass überlegt werde, das Konzept beizubehalten. Nach dem samstäglichen Fassanstich habe das Fest wie geplant ablaufen können. Im Bürgerhaus spielte das „Duo Europa“ zum Tanz und im Außenbereich seien nicht nur die Ausschanktheken sehr gut frequentiert gewesen.

Wohin die Erlöse fließen

Vom Frühschoppen über den Mittagstisch bis hin zur Kaffeezeit spielten am Sonntag die Ennetacher Musikanten unter der Leitung ihrer Dirigentin Verena Funk auf. Die kulinarischen Essensangebote boten den Gästen eine breitgefächerte Angebotspalette. „Unser Bestreben sind nicht die Dollarzeichen, sondern das Wir–Gefühl in einer stabilen Gemeinschaft“, resümiert die Führungscrew die beiden Dorffesttage. Für das Essen zeichnete jeder Verein selbst verantwortlich und die Getränke werden für die Dorfgemeinschaft abgerechnet. Die Überschüsse kommen der Jugendarbeit zu Gute. Dennoch sei ein solches Dorffest heutzutage trotz der Einnahmen nicht ohne Sponsoren zu bewerkstelligen.

Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen

Einen guten Zulauf hatte die Feuerwehr mit ihren Rundfahrten im Einsatzfahrzeug zu verzeichnen. Unter dem Motto „Bauern aktuell“ zeigten neben Landtechnik Duffner auch Landmaschinenmechaniker Meisterbetrieb Matthias Graus, sowie die FG Agrar und Landtechnik GmbH und die Elektrotechnik Uli Böll ihre Traktoren und Stapler im Außenbereich. Ebenso stellten die Landwirtschaftsbetriebe Rebholz/Stöckler und Kleiner Hipfelsberg Teile ihres Fuhrparkes der Öffentlichkeit vor. „Mit dieser Ausstellung wollen wir die zeitgemäße Agrarwirtschaft der Allgemeinheit zugänglich machen“, sagt David Hoheisel. Leider stand für die Besucher kein Ansprechpartner zur Verfügung, der ihnen nähere Informationen zu den Maschinen geben konnte. Das hätte sich sicher der ein oder andere Gast gewünscht.