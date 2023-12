Ennetach setzt weiter voll auf die Jugend

Mit einem 3:2-Heimerfolg gegen den Schützenverein Gießen/Argental haben die Luftpistolenschützen der Schützengilde Ennetach in der Landesliga Süd beim fünften Wettkampftag ihre derzeit gute Form bestätigt. Die Ennetacher Schützen belegen mit 6:4 Mannschaftspunkten und 13:12 Einzelpunkten den dritten Platz.

„Dennoch“, sagt Mannschaftsführer Eugen Schaich, „wollen wir in den beiden noch ausstehenden Wettkämpfen die erforderlichen Mannschaftspunkte erzielen, um den Klassenerhalt sichern.“ Mit 376 Ringen von 400 maximal möglichen Ringen erzielte Enrico Schaich das Tageshöchstergebnis und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt, da er seinen direkten Gegner besiegte. Mit 357 und 359 Ringen und Siegen in ihren Duellen machten Silke Fischer und Jakob Bleicher den Mannschaftserfolg perfekt.

Melanie Uhl und Lioudmilla Rau blieben mit 341 und 346 Ringen unter ihren Möglichkeiten und gaben ihre Punkte im direkten Duell mit den Gießenern ab. „Wir gehen zuversichtlich in die nächsten beiden abschließenden Wettkämpfe. Der sechste Wettkampftag am 21. Januar in Ötlingen hat es in sich“, sagt Eugen Schaich.

In diesen Wettkämpfen werden die Schützen um Mannschaftsführer Eugen Schaich in zwei Wettkämpfen nochmals gefordert sein. Es zum direkten Aufeinandertreffen mit den beiden Zweitvertretungen der Bundesligisten Sportschützen-Abteilung Ötlingen sowie dem Quintett des Schützenvereins Willmandingen. Beide Teams liegen mit derzeit 8:2 Mannschaftspunkten an der Tabellenspitze. Aus der Gruppe Süd steigen die beiden letztplatzierten Mannschaften direkt in die jeweiligen Bezirksoberligen ab. „Somit zählt jeder Einzelpunkt in den beiden noch ausstehenden Wettkämpfen, um dem Relegationsschießen zu entgehen“, sagt Schaich. Trotzdem sehe ich die Situation positiv. Wir wollen mit dem bestmöglichsten Kader in Ötlingen antreten.“

„Wir haben mit das jüngste Team in der Landesliga am Start. Drei Schützen sind unter 23 Jahre“, sagt Melanie Uhl, Vorsitzende und Mannschaftmitglied. Sie sieht zuversichtlich in die Zukunft. Kurzfristig zähle aber nur der Klassenerhalt. „Aber perspektivisch wollen wir die Mannschaft mit Nachwuchsschützen aus der Vereinsjugend weiter verjüngen, sodass wir uns langfristig mit einer konstanten Leistung in der Liga halten und etablieren können.“

In dieser Konstellation sehe man einmal mehr, wie wichtig eine konstruktive Jugendarbeit ist, in der auch soziale Kompetenz vermittelt wird. So trägt die vielfältige und breitgefächert angelegte Jugendarbeit wesentlich zum sportlichen Erfolg bei. „Vater des Erfolgs ist Jugendleiter Helmut Fischer mit all seinen fleißigen Helfern“, sagt Melanie Uhl.

Weitere Begegnungen am Wettkampftag: SV Unterhausen - SV Willmandingen II 0:5, SGi Nendingen – SV Nordstetten 1:4; SSAbt. Ötlingen II - SV Onstmettingen 5:0. - Tabelle vor den abschließenden zwei Wettkämpfen (21. Januar 2024): 1. SSAbt. Ötlingen II 21:4 Einzelpunkte/8:2 Mannschaftspunkte, 2. SV Willmandingen II 18:7/8:2, 3. SGi Ennetach 13:12/6:4, 4. SV Nordstetten 13:12/6:4, 5. SV Onstmettingen 12:13/6:4, 6. SV Unterhausen 10:15/4:6, 7. SV Gießen 6:19/2:8, 8. SGi Nendingen 7:18//0: 10.