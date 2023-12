Außergewöhnliche Verbundenheit der Bürger zu ihren Soldaten

Den 50. Jahrestag ihres Bestehens feierte die selbständige Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebenen Mengen/Hohentengen (ERH) mit einem Festakt im Gasthaus „Adler“ in Ennetach.

Unter den Ehrengästen begrüßte der Vorsitzende Stabsfeldwebel a.D. Roland Richter als Vertreter aus der lokalen Politik den Bürgermeister der Stadt Mengen, Stefan Bubeck, den Bürgermeister der Gemeinde Hohentengen, Peter Rainer, sowie dessen Vorgänger Franz Ott. Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger übermittelte seine Glückwünsche telefonisch.

Vom Bundeswehrverband waren der Landesvorsitzende Süddeutschland, Oberstleutnant a.D. Josef Rauch, der stellvertretende Bundesvorsitzende für die ERH im Deutschen Bundeswehrverband, Hauptmann a.D. Ernst Wendland, der Vorsitzende ERH, Oberstabsfeldwebel a.D. Bernhard Hauber und der Bezirksvorsitzende, Oberstabsfeldwebel a.D. Harald Lott, zum Jubiläum gekommen.

Wie der ERH-Vorstand in einer Pressemeldung schreibt, betonte Bürgermeister Stefan Bubeck in seinem Grußwort - auch im Namen seiner Amtskollegen - die enge Verbundenheit der Garnisonsgemeinden mit den Kameraden und Reservisten der Oberschwaben-Kaserne in Mengen/Hohentengen. Gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung seien jahrzehntelang das Markenzeichen der zivil-militärischen Zusammenarbeit gewesen: „Rund 60 zivil-militärische Veranstaltungen jedes Jahr zeugen davon, wie außergewöhnlich die Verbundenheit der Bürger zu ihren Soldaten war“.

Mitglieder und Mandatsträger der Kameradschaft beim Festakt zu ehren, war dem Landesvorsitzenden Josef Rauch eine vornehme Aufgabe. Er überreichte Oberstleutnant a.D. Rolf Ostermeier die Treueurkunde mit Treuenadel des Bundesvorsitzenden für die 40 jährige Mitgliedschaft im Deutschen Bundeswehrverband. Für das Wirken im Vorstand der Kameradschaft Mengen/Hohentengen wurde Oberstleutnant a.D. Dieter Nörz mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

In seiner Festrede hob Rauch die ausgezeichnete Arbeit des Vorsitzenden der ERH Mengen/Hohentengen, Roland Richter und des Vorstandes hervor: „In dieser Kameradschaft wird der Slogan: wir sind für unsere Mitglieder da“ gelebt.

Rauch wies auf die deutlichen Veränderungen in der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten hin, aber ein Element in den soldatischen Tugenden habe alles überdauert und habe weiterhin Bestand: die Kameradschaften. Die Pflicht zur Kameradschaft wird von jedem Soldaten im Soldatengesetz gefordert, und jeder der gedient hat weiß, Kameradschaft werde bei uns gelebt. Dies mache den inneren Zusammenhalt bei der Bundeswehr aus. Die Bindung eines Soldaten zu seiner Einheit sei in der Regel enger als zwischen einem Mitarbeiter und seiner zivilen Firma, was den Soldatenberuf und unseren Zusammenhalt ausmache. Beim Ausscheiden aus der Bundeswehr suchen viele eine neue militärische Heimat und finden diese im Bundeswehrverband und in den Kameradschaften ERH.

In seiner Festrede warf der stellvertretende Bundesvorsitzende für die ERH im Deutschen Bundeswehrverband, Ernst Wendland, einen Rückblick auf die Verbandsgeschichte der ERHs. Wendland danke dem Vorsitzenden und überreichte Richter, stellvertretend für den jetzigen Vorstand und für alle Vorgänger als Anerkennung für deren Leistung und das besondere Engagement die Medaille „Gold ERH“.

In seinem Fachvortrag ging Wendland ausführlich auf die Themenbereiche Beihilfe und Besoldung ein. Abschließend betonte Wendland die Wichtigkeit starker Mitgliederzahlen: „Parlamentarier und Politiker hören auf Wählerstimmen“.