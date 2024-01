Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagnachmittag auf der B313 zwischen Meßkirch und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und hohem Sachschaden geführt. Das teilt die Polizei mit.

Eine 70 Jahre alte Honda-Fahrerin wollte gegen 15.30 Uhr in Richtung Sigmaringen kurz vor Engelwies in einer Rechtskurve einen Lkw überholen, obwohl sich eine entgegenkommende Fahrzeugkolonne näherte. Der zuvorderst entgegenkommende Chevrolet-Fahrer wollte noch in einen Acker ausweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Auto der 70-Jährigen nicht mehr verhindern.

Ermittlungen gegen die Unfallfahrerin

Auch eine weitere entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit ihrem BMW gegen den Chevrolet. Die Unfallbeteiligten kamen mit leichteren Verletzungen davon und wurden durch einen Rettungsdienst versorgt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.