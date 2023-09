Einschulung Laucherttalschule Gammertingen

Am Samstag, 16. September, durfte die Laucherttalschule 51 ABC-Schützen einschulen. Nach dem Gottesdienst in der St. Leodegar Kirche folgte in der Mensa die Begrüßung durch den Schulleiter Klaus Minsch. Der Auftritt der Klassen 2a und 2b, der aus einem Theaterstück sowie einem Lied zum Thema „Die große Reise“ bestand, kam sehr gut bei allen an und brachte die Zuschauer aufgrund der Pointen zum Schmunzeln. Letztendlich verabschiedeten sich auch noch die Kindergärten von ihren „Großen“. Für den neuen Lebensabschnitt der Erstklässler/innen kamen folglich die Klassenlehrerinnen Frau Steiner (G01a) und Frau Deifel-Scheu (G01b) nach vorne und riefen alle ihr Schützlinge namentlich auf. Als die Klassen jeweils beisammen waren, machten sie sich auf den Weg in ihre Klassenzimmer, um ihre erste Schulstunde zu absolvieren. Wir wünschen unseren ABC-Schützen einen tollen Start und einen immer bleibenden Wissensdurst! Fotos: Laucherttalschule Gammertingen

Laucherttalschule Gammertingen Klasse 1b mit Lehrerin Frau Deifel-Scheu. (Foto: Laucherttalschule Gammertingen )