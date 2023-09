Einschulung an GS Hettingen-Inneringen

Am 14. September 2023 fand die Einschulung unserer 21 Erstklässler in der Laucherttalhalle statt. Die Klassen 2, 3 und 4 bereiteten ein abwechslungsreiches und schönes Programm vor. Während die Erstklässler mit ihrer Klassenlehrerin D. Bertel ihre erste Unterrichtsstunde hatten, verweilten die Gäste bei Kaffee und Kuchen in der Halle. Wir wünschen allen Erstklässlern einen guten Start ins Schulleben! Foto: C. Schäuble

