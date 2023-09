Einschulung an der GS Inzigkofen

Der erste Schultag war auch in diesem Schuljahr für die 33 neuen Erstklässler der GS Inzigkofen ein aufregender Tag. Dieser begann mit der Begrüßung durch Schulleiterin Laplace in der Römerhalle in Inzigkofen. Anschließend zeigten die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 mit einem bunten Programm, wie abwechslungsreich und vielfältig Schule sein kann.

Spätestens nach dem Theaterstück der Kinder der Ferienbetreuung wussten die Erstklässler, dass „Der Ernst des Lebens“ in der Schule nicht immer ganz so ernst ist! Gut gelaunt ging es für die Kinder nach der Feier dann Richtung Schulhaus, wo nach den Klassenfotos die erste Schulstunde begann.

Die beiden Klassenlehrerinnen Frau Ruf und Frau Schöllhorn freuen sich sehr über ihre neuen Schützlinge. Wir wünschen allen Kindern weiterhin einen guten Start ins Schulleben!