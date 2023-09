Einschulung an der Donau-Lauchert-Schule

Am Freitag, 15. September, wurden 34 Erstklässler an der Donau-Lauchert-Schule eingeschult. Die Einschulung begann mit einem Gottesdienst in der Kirche und im Anschluss wurde für die Erstklässler und die Gäste in der Donau-Lauchert-Halle von den Klassen 2, 3 und 4 ein schönes, kurzweiliges Programm aufgeführt, bevor die Kinder dann zu ihrer ersten Unterrichtsstunde in die Schule aufbrachen. Klassenlehrerin der Klasse 1a ist Frau Kirchgässler. Klassenlehrerin der Klasse 1b ist Frau Pape. Fotos: Frau Böhm/Donau-Lauchert-Schule

Die Klasse 1b mit der Klassenlehrerin Frau Pape. (Foto: Frau Böhm/Donau-Lauchert-Schule )